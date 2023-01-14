İktidarın ‘Yürü ya kulum’ dediği iş insanının firmasına milyonluk bir ihale daha…

2015’te AKP’den aday adayı olduktan sonra iktidarın “Yürü ya kulum” dediği AKP’li iş insanı Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanı olduğu Ziver İnşaat, 11 yılda aldığı 6.4 milyar liralık ihaleye, 420 milyon 616 bin TL’lik bir ihale daha alarak yeni bir halka daha ekledi.

Ahmet KAYA

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Ziver İnşaat ile ilgili son ihale, 12 Aralık 2022'de Karayolları tarafından düzenlendi. Konya-Karaman Belören Hadım Yolu'ndaki bir viyadük ile servis yolu ıslah işi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale de ihale, doğal afetler, salgın hastalıklar can ve mal kaybı tehlikesi gibi olaylar için kullanılan 21/B maddesine göre ‘Pazarlık' usulüyle yapıldı.

6 firmanın katıldığı ihaleyi 2011 yılından buyana 26 kamu kurumundan, 56.4 milyar TL'lik 53 kamu ihalesi almayı başaran Ziver İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kazandı.

Firma, ihale bedeli 420 milyon 616 bin 420 TL, yaklaşık maliyeti ise 470 milyon 59 bin 45 TL bedelli işin sözleşmesini, 140 günde bitirme taahhüdüyle 2 Ocak 2023'te imzaladı.

İKTİDAR ‘YÜRÜ YA KULUM' DEDİ

Ziver Holding'in önlenemeyen yükselişi, Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci'nin 1 Kasım 2015'te AKP'den Elazığ milletvekili aday adayı olmasından sonra daha da hızlandı.

2011'de anonim şirket olan Ziver İnşaat Taahhüt Maden Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Şirketi, Demirci'nin AKP milletvekili aday adayı olmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, yani 2016'da da inşaatın yanısıra, havacılık petrol, gıda ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleriyle holdingleşmeye ilk adımını attı.

26 İDAREDEN 53 KAMU İHALESİ ALDI

Ziver İnşaat Taahhüt Maden Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kısa adı EKAP olan Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun rakamlarına göre, 2011'den buyana sözleşme bedeli 5 milyar 595 milyon 441 bin TL, toplam yaklaşık maliyet bedeli ise 6 milyar 426 milyon 626 bin TL olan 53 ihale aldı.

Şirket, bu ihalelerin dışında bazı ortaklıklarla birlikte girdiği ihaleleri de kazandı. EKAP'ın rakamlarına göre şirket aldığı 53 ihaleden 42'sini tamamladı.

11 işin inşaatı ise devam ediyor. Son alınan ihaleyle Ziver Holdinf'in aldığı ihalelerin toplam maliyeti 6 milyar 896 milyon TL'ye ulaştı.

Ziver Holding, 470 milyon TL bedelli Konya-Karaman Belören viyadük ve servis yolu ıslah inşaatı ihalesinde olduğu gibi, geçtiğimiz aylarda 240 milyon bedelli Malatya Karayolu ihalesini de doğal afet, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gerekçe gösterilerek pazarlık yoluyla ihale verilmesini sağlayan 21/B kullanılarak almıştı..

AKP BİNASI, AHLAT DİYANET KÜLLİYESİ

AKP Elazığ İl Binası'nı yaptırdığı için AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir plaket verilen Veysel Demirci'nin yönetim kurulu başkanı olduğu Ziver İnşaat'ın aldığı ihaleler arasında AKP’li Elazığ Belediyesi’nin İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. Bölge yapım işi ihalesi, 2 milyar liralık Bingöl maden rezervlerinin işletilmesi ihalesi, Bingöl-Elazığ Ayrımı Karayolu, Konya Karaman Ayrımı Karayolu, Mersin Pamuklu Barajı İçme Suyu İsale Hattı, Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi gibi işler bulunuyor.

Firmanın en büyük işlerinden birisi olan Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü ve 70 kilometre bağlantı yollarının açılışını ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 26 Kasım 2021'de yapmıştı.