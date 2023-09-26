İl olmak için Ankara’ya yürüyorlar

Konya'nın Ereğli ilçesindeki CHP'liler, Ereğli'nin il olması talebiyle TBMM'ye yürüyor.

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CHP Konya Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve beraberindeki heyet, Ereğli’nin il olması talebiyle Ankara’ya TBMM’ye yürüyor. Türktaş, yürüyüşleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ereğli, tarihi mirası ile kadim bir şehirdir. İvriz Kaya Anıtı ile geçmişten bugüne kültürel bir mirasa sahip bir kenttir. Ayrıca en önemlisi Sümerbank ve şeker fabrikaları, köy enstitüsünü bünyesinde barındıran bir şehirdir. Organize sanayi sahası sıkışmış durumda, Ereğli’miz beyin göçü vermekten bunalmış durumda. Birçok gencimiz yetişiyor fakat iş sahası yetersizliği sebebi ile büyük şehirlerde geçim sıkıntısı çekiyor.”

Konya Ereğli Karaman havzasının sanayi için uygun bir altyapıya sahip olduğunu belirten Türktaş, “Deprem konusunda dayanaklı bir bölge. İl olmak istiyoruz, gençlerimize istihdam sağlamak istiyoruz. Kalkınmakta öncelikli bölge olmak ve destek istiyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda başarılı bir kentiz. Süt üretimimiz ile öncülük yapıyoruz. Birçok mandıramız olmasına rağmen ilçemizden yüklü miktarda sütümüz işlenmek üzere Niğde, Aksaray ve Karaman'a gönderiyoruz. Aynı zamanda polis okulu, üniversitesiyle artık il olmayı hak eden bir ilçeyiz” ifadelerini kullandı.

“70 YILLIK ÖZLEMİMİZ BİTSİN İSTİYORUZ”

Yapılan bu yürüyüşün bir siyasi yürüyüş olmadığını ifade eden Türktaş, “Bu yürüyüş Ereğli'nin hakkını ve hak ettiği değeri alma yürüyüşüdür. Hükümet yetkililerine sesimizi duyurmak istiyoruz. 70 yıllık bir illik özlemimiz artık bitsin istiyoruz. Ereğli'nin sesi olmak için çıktığımız kutlu yürüyüşte 7’den 70’e bir müjde bekliyoruz. Yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.