İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
Hakkari'de müzik öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Ahmet Kotan, ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün Yüksekova ilçe merkezinde yaşandı. İlçedeki Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne gitti.
Burada doktora görünen Kotan, daha sonra şehir merkezinde nöbetçi eczaneye ilaç almak için girdi.
Bu sırada rahatsızlanan 27 yaşındaki öğretmen yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan’ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yapılan müdahalelere rağmen Ahmet Kotan, hayatını kaybetti. (DHA)