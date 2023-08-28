İlacını almayan yaşlılarla dolandırdılar

İstanbul'da huzurevlerindeki yaşlılar ve kanser hastalarının ilaçlarını usulsüz olarak temin eden 3 eczacı kalfası polis ekiplerince operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 milyon lira değerinde çok sayıda ilaç ve yetişkin maması ele geçirildi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da yapılan operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, bazı hastaların SGK üzerinde almaları gereken ilaçların bilgileri dışında başkaları tarafından alındığı bilgisi üzerine ortaya çıktı. Paketi 20 bin lirayı bulan kanser ilaçlarını kimin aldığını araştıran ekipler, SGK'yı dolandıran bir yapıyı ortaya çıkardı.

İLAÇ SİSTEMİ ÜZERİNDEN TAKİP

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Tuzla'da yaşları 18,22 ve 27 olan 3 eczacı kalfası şüpheli olarak belirlendi. Şüphelilerin, bazı kanser hastalarının, huzur evinde yatan bazı yaşlıların ilaçlarını takip ettiği öğrenildi.

SGK'nın hastalara kullanım miktarını hesaplayarak raporla sınırlı sayıda verdiği ilaçların peşine düşen şüphelilerin, ilaç takip sistemi üzerinden sürekli takip yaptığı anlaşıldı. Elde ettikleri hasta ve yaşlı listesini takip eden şüphelilerin, zamanı gelmesine rağmen ilacını almayan birini gördüklerinde devreye girdikleri fark edildi.

İLAÇLARI HASTA YERİNE KALFALAR ALDI

İlacını almayan kanser hastası ya da mamasını almayan yaşlı kişilerin rapor bilgisiyle eczanelere giden kalfaların, bu ilaç ve mamaları satın aldıkları öne sürüldü. İstanbul ve çevre illerdeki eczanelerden satın alma işlemleri yapan şüphelilerin, özellikle kanser ilaçları, yaşlı maması olarak bilinen enteral beslenme sıvısı ve beyin, damar anevrizması ilaçlarını almayı tercih ettikleri öğrenildi.

KANSER İLACI, BESLENME SIVISI…

Çalışmalarda şüphelilerin SGK'yı dolandırarak elde ettikleri ilaçları Tuzla'da bir eczane ve optikçiye ait depolarda tuttukları anlaşıldı. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 134 kilo kanser ilacı, 56 kilo 400 gram enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gram beyin ve damar anevrizması ilacı ele geçirildi.

YURT DIŞINA SATTILAR

Şüphelilerin elde ettikleri kanser ve damar ilaçlarını yurt dışına sattıkları belirtildi. Yemek yiyemeyen yaşlılar için kullanılan beslenme sıvılarının ise ülkemizdeki vücut geliştirme sporu yapan kişilere satıldığı öğrenildi.

5 MİLYONLUK İLAÇ DOLANDIRICILIĞI YAPTILAR ADLİ KONTROL ALDILAR

Ele geçirilen ilaçların bir kısmı, soğuk zincirde korunması gerektiği için Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi, diğer ilaçlar ise emniyette sergilendi.

Yaklaşık 5 milyon lira değerinde ilaç dolandırıcılığı tespit edilen şüphelilerin haklarında dolandırıcılıktan işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

İlginizi Çekebilir İlaç devi, hayati öneme sahip o ilacı Türkiye'ye getirmeyeceğini duyurdu