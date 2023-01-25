İlahiyat fakültesi dekanı ve yardımcısı torpile müsaade etmedi, istifa etti

Gümüşhane İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kuzudişli ve dekan yardımcısı Doç. Dr. Berat Sarıkaya, üniversitesinin araştırma görevlisi kadro alımındaki özel şarta itiraz etti. ‘Hatırlı aday’a kadro verilmeye çalışıldığı iddia edilirken, dekan Kuzudişli ve yardımcısı Sarıkaya, bu duruma karşı çıktıkları için baskıya uğradıkları gerekçesiyle görevlerinden istifa etti.

Elif ÇAVUŞ

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Gümüşhane Üniversitesi'nde özel şartla hatırlı personel alımına itiraz ettiği için baskıya uğrayan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kuzudişli ve Dekan yardımcısı Doç. Dr. Berat Sarıkaya istifa etti.

19 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete'de Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim dalı 1 adet 6. Derece araştırma görevlisi kadro alımı ilanı yayınlandı. İlanın ‘Özel şartlar' sütununda “Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartı yer aldı. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kuzudişli özel şarta itiraz etti.

İtiraz üzerine ilana ‘İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmak' şartı eklendi. Fakülte, ön değerlendirme komisyonu başvurularını değerlendirdi ve puan sonucunu ilan etti.

REKTÖRLÜK KADROYU İPTAL ETTİ

İddiaya göre; özel şart kriterlerindeki ‘hatırlı aday' sıralamaya giremediği için İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kuzudişli ve Dekan yardımcısı Doç. Dr. Berat Sarıkaya üzerinde baskılar arttı. Üniversite rektörlüğü, ön değerlendirme komisyonu hakkında soruşturulma açılmasını istedi.

Dekan Kuzudişli, soruşturmanın doğrudan kendisine yapılmasını talep etti, sınavda başarılı olan asıl üyenin ilan edilen kadroya atanmasını istedi. Rektörlük 18 Ocak 2023 tarihinde kadronun iptaline karar verdi. Bu kararın ardından aynı gün, önce Dekan yardımcısı Berat Sarıkaya, sonra fakülte dekanı Prof. Dr. Ali Kuzudişli dekanlık görevinden istifa etti.

“KEYFİ UYGULAMALARA TAHAMMÜL SINIRIMI AŞTIĞIMDAN DOLAYI…”

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kuzudişli, Gümüşhane Üniversitesi rektörlüğüne sunduğu istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; 18/01/2023 tarih 152807 sayılı yazınızda Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı için 19/12/2022 tarihinde 32048 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen 6. derece araştırma görevlisi kadrosuna başvuran ve giriş sınavında başarılı olan A** Y**'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre bir (1) yıl süre ile atanması teklifimizin, kadronun iptal edildiği gerekçesiyle reddedildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Söz konusu ilanda yer alan ‘Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak’ özel şartına itiraz ettiğim ve ilgili kadroya başvuran İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerinin başvurularını geçerli sayıp kabul ettiğim için şahsıma uygulanan doğrudan ve dolaylı haksız baskıları kabul etmediğimi, söz konusu kadro iptalinin ve gerekçesinin hiçbir yerde ilan edilmediğinden yapılan işlemin mevzuata aykırı olup kazanan adayın mağdur edildiğini ve fakültemize uygun görülen bu tür keyfi uygulamalara tahammül sınırımı aştığımdan dolayı Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevimden istifa ettiğimi belirtir, gereğini bilgilerinize arz ederim.”

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