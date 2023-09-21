İlber Ortaylı’nın mikrofonu bozulursa…

Kırşehir'de 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında söyleşi ve imza gününe katılan Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın mikrofonu bozulunca sinirlerine hakim olamadı.

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18- 24 Eylül tarihleri arasında 36’ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırşehir’e geldi.

Cacabey Meydanı’nda gençlik söyleşisine katılan Ortaylı, ahilik ile ilgili bilgiler verirken mikrofonu bozuldu.

“PROGRAM ÖNCESİ SÖYLEDİM SİZE…”

Ekipler arızayı gidermek için uğraşırken yerine getirilen mikrofon da çalışmayınca Ortaylı, “Bak bu çocukları yetiştirmiyorlar. Bu olmayınca olmuyor. Kanun nizam yazmakla, usul- erkan bilmekle olmuyor bu işler. Hayret bir şey. Bizim okulda lisede olurdu böyle şeyler. Amatörce yapılır çalışmazdı. Program öncesi söyledim sizlere. ‘Mikrofonum bozulursa ben çok sinirlenirim’ dedim. Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum” dedi.

“SEN DE HALLEDEMEZSİN…”

Programın moderatörünün ‘Hocam ben hallediyorum’ sözlerine ise Ortaylı, “Edemezsin, sen de halledemezsin. Bitti bu iş. Ahiliğe hiç yakışmıyor” ifadelerini kullandı. (DHA)

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