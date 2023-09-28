İlçe başkanını fırçalayan İmamoğlu: Bazen…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sultangazi İlçe Başkanı’nın kreş temel atma törenini ilçede duyurusunu yapmaması, katılımın çok düşük olması nedeniyle yaşadığı tartışmanın ardından başlayan “CHP, İstanbul’da İmamoğlu’nu yalnız mı bırakıyor” yorumları soruldu. İmamoğlu “Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. Biz aileyiz, bir aradayız, çok güçlüyüz” yanıtını verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de düzenlenen Terkos-İkitelli İSKİ İçme Suyu İsale Hattı'nın açılış töreninin ardında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na, dünkü kreş temel atma töreninde katılımın çok düşük olması nedeniyle CHP Sultangazi İlçe Başkanı'na yönelik tepkisine ilişkin “Tartışma kulislerde ‘ CHP, İstanbul'da İmamoğlu'nu yalnız bırakıyor' diye yorumlandı. Bu yoruma katılıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

İmamoğlu “Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz. Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. Biz aileyiz, bir aradayız, çok güçlüyüz” yanıtını verdi.

İTTİFAK SORULDU

İttifak ile ilgili sorular üzerine de İmamoğlu “Toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul’da tekrar başaracağız” dedi.

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İmamoğlu 27 Eylül günü Sultangazi'de 10 kreşin toplu temel atma töreni katılmıştı. Törene partililerin ve vatandaşların katılımının oldukça düşük olmasına İmamoğlu tepki göstermişti.

Temel atma işlemi gerçekleşirken CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e “Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik. Sen partinin temsilcisisin. İlçe başkanı seçildin mi bu görevi hak edeceksin. Hak etmiyorsun. Bu işi kendi ilçende bir kişiye bile duyurmamışsın. (İlçe başkanının ‘polemiğe girmeyelim’ demesi üzerine) İstediğin kadar polemiği gir, her şey açığa çıksın. Rezillik” demişti.

İmamoğlu, ekip arkadaşlarının kameraların çekim yaptığı uyarısı üzerine de “Hiç önemli değil basın, masın” demişti.