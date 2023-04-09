İlçe teşkilatı genel merkeze baş kaldırdı: Kılıçdaoğlu’nu destekliyoruz

DSP Milas İlçe Örgütü adına İlçe Başkanı Gürsel Doğan, partisinin genel başkanı Önder Aksakal’ın yapmış olduğu Cumhur İttifakı'na destek açıklamasını tanımadıklarını belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de Millet İttifakı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yaşar ANTER

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yapmış olduğu Cumhur İttifakı’na destek açıklamasının ardından DSP Milas İlçe Örgütü adına İlçe Başkanı Gürsel Doğan yazılı bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde “Bırakmadık Bırakmayacağız” başlığı altında yapmış oldukları açıklamayı hatırlatan Başkan Doğan, “Dün ne söylemiş isek bugün de arkasında duruyor, ‘tanımıyor tanımayacağız' diyoruz” dedi.

Açıklamasında Bülent Ecevit'in mirası olan Demokratik Sol hareketin yılmaz ak güvercinleri olarak Genel Merkezin almış olduğu Cumhur İttifakı’na destek kararını tanımayacaklarını bir kez daha dile getiren

“KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ”

Başkan Doğan'ın açıklaması şöyle:

“Dün olduğu gibi bugün de Millet İttifakı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Tüm bu yaşanan gelişmeler dahilinde onurlu Demokratik Sol Partimizin taban inisiyatifi olarak ‘gerçek güvercin harekatını' başlatıyoruz.

Malumun itirafı gibi bizleri görevden el çektirebilir, yuvalarımızdan uzaklaştırabilir, hatta yok sayabilirsiniz. Kişisel ikballeriniz uğruna dürüstlük timsali Karaoğlan felsefesini hiçe sayabilirsiniz. Her koşulda Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi gaflet, delalet, hatta ihanet içerisinde bulunabilirsiniz.

Bilmelisiniz ki Kurucu liderimiz onursal Genel Başkanımız rahmetle andığımız sayın Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı’nda dediği gibi 'Emperyalizm ve uşaklarının oyunları yüce Türk Milletinin azmini sınayamaz' doğrusuyla, vatan namustur terk edilemez gerçeğini bugün için harekatımıza ilham kaynağı addediyoruz.

Bilmelisiniz ki Ulusal Kurtuluş Savaşımızın yiğit önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu direnişinde gösterdiği çabayı gösterecek dirayet ve karakter DSP'li üyelerimizde vardır. Sözlerimizi ‘Tarih Cesurlardan Yanadır' ibaresiyle sonlandırıyor tüm Türkiye'de bulunan gerçek Demokratik Sol Partili yoldaşlarımızı bu onurlu duruşa davet ediyoruz.”

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