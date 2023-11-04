‘İlçeye gidiyorum’ dedi, köprüde ölü bulundu

Aydın'da dün ilçe merkezine gideceğini söyleyip evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Nuriye Öztürk bu sabah Menderes Köprüsü'nde ölü bulundu.

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Aydın’ın Buharkent ilçesinin kırsal Menderes Mahallesi’nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Nuriye Öztürk, (30) dün akşam saatlerinde evinden ilçe merkezinde işi olduğunu belirterek, ayrıldı.

Ancak, ilerleyen saatlerde eve dönmeyen ve bir daha da kendisine ulaşılamayan Öztürk’ün yakınları, polise haber verdi.

Öztürk polis tarafından aranırken, bugün saat 08.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar Menderes Nehri üzerindeki köprüde bir kadının hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptığı kontrolde, kadının öldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri cesedin kayıp olarak aranan Nuriye Öztürk’e ait olduğunu belirledi.

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Öztürk’ün cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Kurumu’na götürüldü. Öztürk'ün ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. (DHA)