İlçeyi sel vurdu: Yollar göle döndü, hastaneyi su bastı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü, iş yerlerini ve evleri su bastı. Akhisar Devlet Hastanesi ve Akhisar Belediyesi otoparkı da su içinde kaldı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ndeki 13 hasta başka hastanelere sevk edildi. İzmir, Afyon ve Balıkesir’den de takviye ekipler geldi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında başlayan şiddetli sağanak yaklaşık 3 saat süresince etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçede caddeler ve yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştü.

İlçede birçok iş yerini su bastığı öğrenilirken Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi acili ve Akhisar Belediyesi de su içinde kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MASKİ'den ve Akhisar Belediyesi'nden vatandaşların evlerinde kalmaları için çağrı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi MASKİ ekipleri çalışmalara başlarken iş yerlerini su basan esnaf da temizlik çalışması yapıyor. İzmir, Afyon, Balıkesir'den ekipler de baskınların yaşandığı noktalara sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi ile Akhisar'daki çalışmalarını sürdürdü.

300 SU BASKINI

Yağışlar sonrası Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde elektrikler kesilirken, 13 hasta ambulanslarla çevre ilçe ve il merkezindeki diğer hastanelere sevk edildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaklaşık 300 su baskını ihbarı aldıklarını açıkladı ve AFAD ekiplerinin de tahliye çalışmalarına destek verdiğini bildirdi. Vali Karadeniz, “Yaklaşık 300 ihbar geldi bize. İlimizdeki ekiplerle şu anda müdahale ediliyor. AFAD ve MASKİ olmak üzere bu işte görevli kurumlar tahliye işlemlerine başladı. AFAD çevre illerden de tahliye talep etti.

İzmir'den istenen takviye ilçeye ulaşmak geldi. İzmir'den gelen ekibi hastaneye yönlendireceğiz. Bodrum katını su baskınından kurtarıp elektrik verilemeyen yerlere elektrik vereceğiz. Son 24 saate Akhisar'a metrekareye düşen yağmur miktarı 80 kilogramı geçmiş durumda. Son iki saatte 60 kilogram yağdığını tahmin ediyoruz. Akhisar Devlet Hastanesi'nden 13 hastayı başka hastanelere sevk ediyoruz. Can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz” diye konuştu.

AFAD BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Manisa’nın Akhisar ilçesinde dün yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yetkililerden bilgi alan Yunus Sezer, Akhisar’da çalışmaların devam ettiğini, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin aşırı yağış nedeniyle yaşanan sel dolayısıyla tahliye edildiğini ve hastaların civarda bulunan hastanelere sevk edildiklerini söyledi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “18.06.2023 tarihinde saat 17.40 sıralarında Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda su baskınları meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekiplere olay yerine intikal etmeleri için talimat verilmiştir. Akhisar ilçesinde yaşanan aşırı yağışlar neticesinde meydana gelen su baskınları sonucu herhangi bir can kaybı bulunmamakta olup; gelen ihbarların daha çok mahsur kalma, ev ve iş yerlerini su basması şeklinde olduğu yönünde olduğu anlaşılmaktadır.

Olaya müdahale amacıyla müdürlüğümüzden 10 personel, 2 dalgıç, 2 motopomp ve 3 araç; İzmir AFAD Müdürlüğünden 2 araç ve 6 personel, 3 motopomp ilk anda olay yerine doğru yola çıkmıştır. Ayrıca başkanlığımız tarafından Afyon Birlik Müdürlüğünden 5 personel, 2 motopomp ile 2 dalgıç, İstanbul Birlik Müdürlüğünden 2 personel, 3 motopomp, 1 araç, Antalya Birlik Müdürlüğünden 5 personel, 1 araç, 2 vidanjör, 10 adet motopomp, Çanakkale Ezine Belediyesi Müdürlüğünden 1 personel ve 1 adet 12 tonluk vidanjör, ayrıca Eskişehir AFAD Müdürlüğünden 3 personel, 1 araç görevlendirilmiştir.

İzmir AFAD Ekibi 3 motopomp ile Akhisar Mustafa Kirazlıoğlu Devlet Hastanesinde çalışmalarına devam etmektedir. Manisa AFAD Ekibi Atatürk Mahallesi, 165. Sokak, 77 numarada 85 yaşında yatalak hastanın tahliyesini gerçekleştirmiş olup, Efendi Mahallesi. 270. Sokak, 201 numarada 78 yaşındaki vatandaşın evine yönlendirilmiştir.

Akhisar Halk Kütüphanesinin bodrum katını su basmış olup, ekipler olay yerine yönlendirilmiştir. Çalışmalar devam etmekte olup, gelişmeler takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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