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İlk sahur ne zaman? Bugün sahura kaçta kalkılacak 2023?

Sahur, fiziksel faydalarının yanı sıra, bireylerin kendilerini oruç gününe hazırlamalarına ve inançlarıyla bağlantı kurmalarına olanak tanıdığı için İslam'da manevi bir uygulama olarak kabul edilir. Ramazan ayında atlanmaması gereken öğün olan ilk sahur için 22 Mart gecesini 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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İlk sahur ne zaman? Bugün sahura kaçta kalkılacak 2023?

Ramazan ayı, kalkılacak ilk sahur ile başlayacak. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi ile sahur, imsak ve iftar vakitleri öğrenilebiliyor. Türkiye’de ilk sahur Ardahan’da, ilk iftar ise Hakkari’de yapılacak.

İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

22 Mart gecesini 22 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. ve 23 Mart’ta ilk oruç tutulacak.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İSTANBUL İMSAK VAKTİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144423 Mart 2023 Perşembe05:3106:5713:1616:4219:2520:45
2 Ramazan 144424 Mart 2023 Cuma05:2906:5513:1616:4219:2620:47
3 Ramazan 144425 Mart 2023 Cumartesi05:2706:5313:1516:4319:2720:48
4 Ramazan 144426 Mart 2023 Pazar05:2506:5213:1516:4319:2820:49
5 Ramazan 144427 Mart 2023 Pazartesi05:2406:5013:1516:4419:3020:50

ANKARA İMSAK VAKTİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144423 Mart 2023 Perşembe05:1706:4113:0016:2719:1020:28
2 Ramazan 144424 Mart 2023 Cuma05:1606:4013:0016:2719:1120:29
3 Ramazan 144425 Mart 2023 Cumartesi05:1406:3813:0016:2819:1220:30
4 Ramazan 144426 Mart 2023 Pazar05:1206:3613:0016:2819:1320:32
5 Ramazan 144427 Mart 2023 Pazartesi05:1006:3512:5916:2919:1420:33

İZMİR İMSAK VAKTİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144423 Mart 2023 Perşembe05:4207:0413:2316:5019:3220:49
2 Ramazan 144424 Mart 2023 Cuma05:4107:0313:2316:5019:3320:50
3 Ramazan 144425 Mart 2023 Cumartesi05:3907:0113:2316:5119:3420:51
4 Ramazan 144426 Mart 2023 Pazar05:3707:0013:2216:5119:3520:52
5 Ramazan 144427 Mart 2023 Pazartesi05:3606:5813:2216:5219:3620:53

 

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