İlke Tüzüner, SÖZCÜ Televizyonu’nda…
Özel bireylerimize, özel bir evlat, özel bir anne, özel bir program… Varlığıyla onur duyduğumuz İlke Tüzüner’le Neden Olmasın, SÖZCÜ Televizyonu'nda...
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3