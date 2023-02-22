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İlke Tüzüner, SÖZCÜ Televizyonu’nda…

Özel bireylerimize, özel bir evlat, özel bir anne, özel bir program… Varlığıyla onur duyduğumuz İlke Tüzüner’le Neden Olmasın, SÖZCÜ Televizyonu'nda...

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Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.

ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.

SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?

Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3

SÖZCÜ Televizyonu için geri sayım başladıİlginizi ÇekebilirSÖZCÜ Televizyonu için geri sayım başladı

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