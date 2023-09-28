İmamoğlu’ndan İstanbul için yağış uyarısı… İşte son hava durumu tahmini

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkili olan yağışın pazartesi günü kadar süreceğini belirterek cumartesiyi pazara bağlayan gece de yoğun bir geçiş beklendiği uyarısında bulundu. Arnavutköy’e 2 saatte metrekareye yaklaşık 200 kg yağış düştüğünü açıklayan İmamoğlu, bir fabrikada mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Sözcü İstanbul

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sel baskınlarına neden olan yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıklama yaptı.

“2 SAATTE 200 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ”

İmamoğlu “Bizi normal yağışların ötesinde anlık geçişlerde yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi gözüküyor demiştim. Şimdi bugün de benzer bir durumu yaşıyoruz. Çarpıcı örnek vermem gerekirse yine Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Geçen çok yoğun diye tariflediğimiz iki saatte 125 kiloya yakın yağış bu sefer iki saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi aslında yağışın belli bölgelere ne kadar yoğun düştüğünün bir göstergesi” dedi.

“AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLUYOR”

Yağmurun Avrupa Yakası'nda özellikle de Silivri Çatalca, Sancaktepe, Eyüpsultan, ve Başakşehir'de etkili olduğunu kaydeden İmamoğlu “Şu anda durağan süreç var. Yoğunluk biraz azalmış gözüküyor” diye konuştu.

“PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK”

İmamoğlu, yağışların pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirterek “Bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte. Uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Buna benzer geçişleri cumartesi gecesini pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında arkadaşlarımızın uyarıları var” dedi.

“3430 PERSONEL SAHADA”

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Elbette uzun zamandır kuraklık yaşayan şehrimizin yağışlarla buluşması büyük temennimiz. Fakat iklim değişikliğinin ortaya koyduğu bu şekildeki yağışların da kent yaşamını zorladığı bir gerçek. İBB'nin altyapı mücadelesi yoğun bir şekilde sürüyor. İstanbul'un altyapıyla ilgili çok eksik kalan noktaları olduğu bir gerçek. Dört yıldır 100'ün üzerinde noktaya dokunmuş altyapı çalışmalarımız var. Bir bölümü bitti ve bir bölümü devam ediyor.Bugün itibarıyla sahada 3 bir 430 personelimiz var. Bin 658 aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok.”

“FABRİKADA MAHSUR KALANLAR VAR”

İmamoğlu, Arnavutköy'de bir fabrikada mahsur kalan 7-8 kişiyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü de açıkladı. İmamoğlu motosiklet kullanıcılarına da yağış sırasında hareket halinde olmamaları uyarısında bulundu.

Vatandaşları tedbirleri olmaları için uyaran İmamoğlu “Bu akşam tedbirli olmaya lütfen devam ediyoruz. Geçişler olması muhtemel. Yarın itibariyle yağışlar pazartesiye kadar sürecek. Yine buna benzer yoğun geçişleri cumartesiyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde yaşanmasını bekliyoruz. Yağışların sadece barajlarımızı dolduran ve bereketiyle toprakları doyuran kavramlarıyla olmasını dileriz” dedi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

İBB'den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da öğleden sonra başlayan yağış 16.00 itibariyle Avrupa Yakası’nın genelini etkisi altına aldı. Arnavutköy’de toplam yağış metrekarede 193 kilograma ulaştı. Serin ve yağışlı havanın aralıklarla Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. İSKİ’ye 1500 su baskını ve sel ihbarı geldiği öğrenildi.

YAĞIŞIN BİLANÇOSU

– Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkii D100 karayolu – göllenme

– Arnavutköy Merkez Anaarterler – göllenme

– Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı – göllenme

– Başakşehir İkitelli 3 Nolu Kavşak – göllenme

– Başakşehir İkitelli 4 Nolu Kavşak – göllenme

– Başakşehir 4. Etap Yolu – göllenme

– Başakşehir Atatürk Bulvarı – göllenme

– T4 Tramvay hattı Taşköprü istasyonu – su baskını

– Sultangazi Mahmutbey Yolu Altgeçit – göllenme

– Arnavutköy Kiptaş Konutları önü – göllenme

– Çağlayan Altgecidi Şişli -> Piyalepaşa istikameti – göllenme

– Bayrampaşa Yıldırım Mah.- TEM çıkışı – göllenme

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