İmamoğlu: Arkaya yaslanıp, uzaktan izlemem

CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çakış geldi. İmamoğlu, "İzliyoruz, takip ediyoruz. Her sesi dinlemekle yükümlüyüz. Arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda bir insan olamam" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB'nin İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri kurban bağışından elde edilen konservelerin dağıtıma çıkması nedeniyle Bakırköy'de tören düzenlendi.

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na “iktidar için değişim” sloganı ile açtığı internet sitesinde vatandaşlardan toplanan görüş ve öneriler doğrultusunda nasıl hareket edeceği soruldu. İmamoğlu, bu soruya, şöyle yanıt verdi:

– Devam ediyoruz, çalışıyoruz. Büyük bir ekibimiz var. Çok özel, hem akademik dünyadan hem siyasete meraklı dünyadan… Konuşuyoruz, ülkemizin geleceğini konuşuyoruz. Partimizin geleceğini konuşuyoruz. Hep iyi şeyler konuşuyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı var. İşte bugün bahsettiğim ekonomik koşullar, ortamlar. Çok akılcı politikalara ülkemizin ihtiyacı var. Siyasal anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz.

CHP’NİN BİR FERDİYİM

Ekrem İmamoğlu, internet sitesinde toplanan görüşlerin son durumu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan “Toplum, CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor” mesajına nasıl bir karşılık vereceğinin sorulmasına üzerine ise şöyle konuştu:

– Bunları izliyoruz, takip ediyoruz tabii. Hem her sesi dinlemekle yükümlüyüz. Ben 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Hem aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin en öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir ferdiyim.

– Dolayısıyla bütün bu eksende biz öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla, hani neredeyse saniye saniye takip edip analiz edip çalışan gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçleri de kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam.

İmamoğlu, “Partiye sizden başkası aday olursa destek verecek misiniz?” sorusu üzerine de “Parti içi meseleleri konuşmaya daha var” dedi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: Asla vazgeçmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir İmamoğlu 'değişim' ile ilgili talepleri paylaştı

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan bakanlığa rest: İstanbul halkı adına uyarıyorum

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: Ahlaklı bir biçimde süreç yönetmeyi devam ettireceğiz