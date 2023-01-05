İmamoğlu: Bir daha İstanbul’a ‘erkekler belediyesi’ kurdurtmayacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz nedeniyle İstanbul’daki her 10 ev kadınından 4’ünün yalnızken kombiyi kapattığını belirterek “Ülkeyi bu hale getirenlerin kadınlara çok büyük borçları ve mahcubiyetleri vardır” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplam 8 temada gerçekleştireceği “Zor Anında İBB Yanında” kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Kadın Forumu- Türkiye’de Kadın Olma Halleri” etkinliğine katıldı.

ÇAPRICI VERİLERE SALONDAN DESTEK GELDİ

İmamoğlu yapılan çalışma ile ilgili çok çarpıcı veriler paylaştı. Araştırmaya göre 10 kadından 4'ünün evde yalnızken evin kombisini kapattığını aktardı.

İmamoğlu'nun paylaştığı bu bilgiye salonu dolduran kadınların büyük çoğunluğundan onay geldi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

*Örneğin her 10 kadından 4'ü çok acil bir durum yoksa ya da çok önemli bir ihtiyaç yoksa geçinebilmek adına evden dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

*Kendi hayatından kısıtlıyor. Bakın burada bile yoğun bir şekilde ‘evet ben de bunu yapıyorum' diyen kadın seslerini ve ellerini kaldıran kadınları görüyorum.

*Mesela daha acı bir şey söyleyeceğim. 100 ev kadının 84'ü son 6 ay içerisinde ‘kendi ihtiyacım için alışveriş yapmadım' diyor. (Salondan ‘doğru' sesleri yükseldi) Kadınlar ‘manto alamadım, bir eşarp, bir hırka alamadım' diyor.

*Bu alışveriş tercihini kendisi için yapamayan, hayatı kendisi için yaşamayan kadınlar var İstanbul’da.

“BU SIKINTIYI EN AZ YAŞAMASI GEREKEN ŞEHİRDEYİZ”

*Eline geçen her kuruşu tasarruf edebilmek için, evine kapanmış kadınlar, ailesi beslenebilsin ısınabilsin diye kendini düşünmekten vazgeçmiş ve resmen hayatın dışına itilmiş.

*Biz bu araştırmayı İstanbul’da yapıyoruz. Yani aslında bu sıkıntıyı en az yaşamamız gereken şehirde anlatıyoruz bu verileri.

*Yani İstanbul’a hepimiz zengin olmak için geldik. Öyle değil mi? Burada daha fazla ekmek parası kazanırız, daha mutlu yaşarız, daha huzurlu yaşarız. Ama maalesef biz İstanbul’da böyle bir durumdayız.

“ÜLKEYİ BU HALE GETİRENLERİN KADINLARA BORCU VAR”

*Ülkeyi bu hale getirenlerin kadınlara çok büyük borçları ve mahcubiyetleri vardır. Kadınların yaşadığı yoksulluğa, şiddete, ayrımcılığa karşı asla duyarsız kalamayız.

Kadınların bütün bu süreçleri yaşatan aklın kendi yetkilerini kadınlar için kullanmayıp onlara zorlaştıran ve onların hayatlarını bazen çekilmez hale getiren yöneticilerin bu ülkenin kadınlarına çok önemli borçları var.

İddiayla söylüyorum ki; kadının ihtiyaçlarını, ekonomik, psikolojik, sosyolojik sorunlarını gören ve onlara çözüm üretmek için sorunlarla yüzleşen ve adımlar atan bir yönetimiz.

İmamoğlu “Bu şehrin kadınlarına karşı kendimi mahcup hissetmek asla istemiyorum, asla. Eğer eğer ben kendimi kadınlara mahcup hissedecek bir işin, bir eylemin, bir eksikliği içerisinde olursam inanın ki ben kendimi, başta anneme, eşime, kızıma, kız kardeşime mahcup hissetmiş olurum” diye konuştu.

“ANNELİK KAVRAMI ÜZERİNDEN KADINI BASKILAYALAMAZSINIZ”

İmamoğlu göreve geldiklerinde çalışan ve yönetici düzeyinde kadın sayısının çok düşük olduğunu, ilk kadın genel sekreter yardımcısının bu dönemde atandığını söyledi. İmamoğlu, işe alımlarda kadınlara öncelik tanıdıklarını belirtti.

İmamoğlu “Bu aslında bir zihniyet meselesi. Kadın toplumda eşit seviyeye gelmişse toplum mutludur. Bazen inancımızla bazen çoğu hurafe olan örf adetimizle kadınlar baskılanıyor. Tabii ki annelik kutsaldır. Ama babalık da kutsaldır. Annelik, babalık kavramı üzerinden kadınları baskılayamazsınız. Kadınlara özel ayrımcılık yaparak annelik döneminde sosyal halkalarını vererek yukarıya taşırsınız” dedi.

“ALLAH NE NASİP EDER BİLMİYORUM AMA…”

İş ve siyaset hayatında hep kadın sayısını eşitleme gayretinde olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Bundan sonra Allah ne nasip eder bilmiyorum ama görevim ne olursa olsun bu meseleye özenli bir davranışla hareket edeceğime ve bu toplumda kadınların eşitlenmesi için sonsuz mücadele vereceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum. Başta ben ve yönetici arkadaşlarım, kadınlara haklar ve imkanlar lütfeden insanlar değiliz, gereğini yapıyoruz. Eşitlik adına olması gerekeni yapıyoruz” diye konuştu.

“BİR DAHA İSTANBUL’A ERKEKLER BELEDİYESİ KURDURTMAYACAĞIZ”

İmamoğlu şöyle devam etti:

*Cumhuriyetin 100'üncü yılına girdik. Bu cumhuriyetin kadınlara katmak istediği değerler, hak, hukuk, özgürlükler önemli.

*Bunlara layık olmamız lazım. Çok geciktik, çok iyi durumda olmalıydık. Bugün bu soruların birçoğunu konuşmuyor olmalıydık. Biz 2023'ü eşik kabul ediyoruz.

*Bu ülkede yaşayan her kadının eşit haklara, hürriyete, özgürlüklere ve ekonomik imkanlara sahip olduğu bir memleket var edecek günleri hep birlikte hazırlamalıyız.

Demokrasiyle taçlandıracağımız cumhuriyetimizin hem ikinci yüzyılına hem de cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mahcup olmayız inşallah.

*Bir daha İstanbul’a erkekler belediyesi kurdurtmayacağız. Kadınların ve erkeklerin eşit bir biçimde şehri yönettikleri, bir arada konuşup, bir arada düşünüp , bir arada karar aldıkları bir belediye olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi.

*O belediyeyi, tekrar erkekler belediyesine dönüştüremeyeceğini anlayanlar belediyeye el koymaya kalkışıyor olabilirler.

*Ama bu güler yüzüm, kendime olan inancımdan ve bu şehrin 16 milyon insanına olan inancımdan; hukuksuzluğa, kanunsuzluğa asla fırsat ve geçit vermeyeceğim. Memleketimizden hak, hukuk, adalet duygusu eksik olmasın.

*Allah ülkemizi, şehirlerimizi ahlak yoksunu, vicdan yoksunu adalet yoksunu yöneticilerden korusun. (Salondan amin sesleri yükseldi)Sizin dualarınız kabul olur. Yüzüncü yılda her şey çok güzel olsun.