İmamoğlu: Bu iktidarı evine yollayacağız

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Batman’da konuştu. İmamoğlu “Bu iktidarı evine yollayacağız. Güle güle diyeceğiz onlara. 'Ben bilirim' diyen aklı evine yollayacağız. Bir avuç insanı evine yollayacağız. Millet kendi iktidarını kuracak. Bu memleketin hiçbir ayrışmaya artık tahammülü yok. Ne ettik köken üzerinden, ne inanç üzerinden asla ayrışmaya müsaade etmeyin. Kucaklaşacağız” dedi.

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İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Ağrı ve Van mitinglerinin ardından Batman'da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte halk buluşması gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu Batmanlıların taşıdığı pankartlardaki “Dedemin oğlu Ekrem İmamoğlu”, “Lise iktidar istiyor” ve “İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder” mesajlarını okudu. İmamoğlu “Son yıllarda bir tek bunu doğru söylediler, başka doğruları yok zaten. Bu doğru yolları yaşatacağım. Hep birlikte yaşatacağız” dedi.

“KAYYUMLAR GİDECEK”

İmamoğlu, Van'da verdiği kayyum ve cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili mesajlarını yineleyerek “Şehirlerimize demokrasi gelecek. Kayyumlar gidecek. Halkın dediği olacak. Halk ne diyorsa, milletin seçtiği kişi şehirleri yönetecek. Bağımsız yargının hak, hukuk, adaletin ışığı herkesi eşitler. Adaletin Ekrem’i de olmaz. Selahattin’i de olmaz. Yargısız infaz hiçbir vatandaşa hak görülemez. Adil yargı istiyoruz. Siyasetin silahı gibi kullanılan yargı olmaz. Evrensel hukukun verdiği karar kimsenin canını yakmaz. Devletin dini adalettir. Milletçe bu memleketin hep birlikte eşit hissedarlarıyız Vatanımızın tek karış toprağına zarar parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk” dedi.

“GÜLE GÜLE DİYECEĞİZ”

İmamoğlu şunları söyledi:

“Hep birlikte ailelerimize, yuvalarımıza, mutluluk, demokrasi gelecek. ‘Her şeyi ben bilirim, ben ne dersem o olur' dönemi bitmiş olacak. Sona erecek. Güle güle diyeceğiz onlara. Ne yazık ki başta ekonomik bozulma olmak üzere, öfkeli ve kavgacı ülke yönetimi inanın aile birliğimizi bile bozdu. Bundan 20 yıl önceki Türkiye’de evlilik sayısı neyse bugün hala aynı. Halbuki tam 20 milyon artışa rağmen evlilik sayısı artmıyorsa, yuva kurulamıyorsa demek ki ciddi bir sıkıntımız var. Hep birlikte bu sorunu aşacağız. Çok çalışmamız lazım. Ayrışmadan, demokrasi mücadelesini hep birlikte vermemiz lazım. Sandığa gideceğiz. Hep birlikte sandığa sahip çıkacağız.”

“BİR AVUÇ İNSANI EVİNE YOLLAYACAĞIZ”

“Bu iktidarı evine yollayacağız” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Ben bilirim diyen aklı evine yollayacağız. Bir avuç insanı evine yollayacağız. Millet kendi iktidarını kuracak. 86 milyon insanın iktidarını hep birlikte kuracağız. Bu memleketin hiçbir ayrışmaya artık tahammülü yok. Ne ettik köken üzerinden, ne inanç üzerinden asla ayrışmaya müsaade etmeyin. Kucaklaşacağız. Nasıl İstanbul’da sandığa sahip çıktık, şimdi Türkiye’nin her yerinde sandığa sahip çıkacağız. Size söz yeni bir dönem başlayacak. Siyaseti, süreci hep birlikte tamir edeceğiz. İnsanlar özgürce konuşacak, insanlar özgürce birbiriyle paylaşacak. Bütün milletin nimeti olan bu memleketin nimetini, millete eşit paylaştıracağımız bir dönemi hep birlikte başlatacağız.”

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