İmamoğlu: Çocuklar eşit olduğunda memleket çok daha büyük işlere imza atacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Yuvamız İstanbul’ kreşlerinde okul öncesi eğitimi alan çocukları ve ailelerini iftarda ağırladı. Konuşmasının ortasında etrafını saran çocuklara "Kankalarım geldi" diyen İmamoğlu, "İstanbul'un her semtinde kreşimiz olsun istiyoruz. İlk hedefimiz 150’ye ulaşmak. Çocuklarımızı hayata eşit başlattığımız zaman, bu memleket çok daha büyük işlere imza atacak. Hiçbir çocuğumuzun geride kalmasına asla istemiyoruz" dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'ndeki çocuklar ve aileleriyle Miniaturk'te iftarda bir araya geldi.

İftar öncesi İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi'ni gezen İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu ve oğulları Semih İmamoğlu da eşlik etti. Tarihi Yarımada'daki sosyal hayatı ve tarihe geçen olayları 400 yıl önceki haliyle tekrar canlandıran sergiyle ilgili bilgi alan İmamoğlu, 10 binden fazla figürün yer aldığı sergiyle dikkatle inceledi.

Serginin ardından ise konuklarıyla buluşan İmamoğlu, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ezan saatini çocukların yoğun ilgisiyle bekleyen İmamoğlu, “En zevkli buluşmalarımdan, en keyifli iftarlarımızdan birisi” dedi.

“HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ GERİDE KALMASIN”

‘Çocuklar yemeği sevdiniz mi', ‘Yuvamız İstanbul'u seviyor muyuz', ‘Yenilerini de açalım mı', ‘Beni de seviyor musunuz' sorularının hepsine ‘evet' yanıtını alan İmamoğlu, “Ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum” karşılığını verdi.

Yuvamız İstanbul'da güzel arkadaşlıklar kurulduğunu gözlemlediğini söyleyen İmamoğlu, ‘İnşallah bunun sayısını arttıracağız. İstanbul’un her semtinde kreşimiz olsun istiyoruz. İlk hedefimiz 150'ye ulaşmak. Çocuklarımızı hayata eşit başlattığımız zaman bu memleket çok daha büyük işlere imza atacak. Hiçbir çocuğumuzun geride kalmasını asla istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ, BAŞBAKANLAR, BELEDİYE BAŞKANLARI…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldığını hatırlatan İmamoğlu, “Yeni kreşlerde çocuklarımız daha iyi yetişsinler. Onlar daha güzel yetişince, başarılı mühendisler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, milletvekilleri, başbakanlar, belediye başkanları, sınıf başkanları olacak” diye konuştu.

“Sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur” diyen İmamoğlu sözlerini, 5 bine doğru giden öğrenci sayımız var. İnşallah ilerleyen yıllarda aynı anda 15-20 bin çocuğumuzla büyük kutlamalar ve buluşmalar yapan bir belediyemiz olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” cümleleriyle noktaladı.

İmamoğlu konuşmasının ardından sahnedeki çocukların ‘İzmir Marşı ve '23 Nisan Kutlu Olsun' marşlarına eşlik etti.