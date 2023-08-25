İmamoğlu davasında kritik gelişme: O isimler görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararına yapılan itiraza bakacak olan istinaf mahkemesinin başkanı ve bir üyesi, HSK kararı ile değiştirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin (sürekli yetki) belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmalarını 24 Ağustos tarihi itibariyle sonuçlandırarak karara bağladı.

Dairenin, bölge adliye mahkemeleri ile ilgili kararıyla; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararının istinaf değerlendirmesini yapacak olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nin başkanı ve bir üyesi değiştirildi.

3 üyeden oluşan 24. Ceza Dairesi'nin başkanı Sezai Öztürk'ün yetkisini kaldırılarak 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderildi.

Öztürk'ün yerine ceza dairesi başkanlığına Yaşar Kılınç atandı. 24. Ceza Dairesi'nin üyesi Rüştü Yamak 1. Ceza Dairesi Üyeliği'ne atanırken yerine Muharrem Ballı atandı.

HAKİM DE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. TCK 53/1 maddesi uyarınca da siyaset yasağı kararı alınmıştı.

Karar öncesinde davaya bakan hakimin isteği dışında görev yerinin değiştirilmesi de tartışma yaratmıştı.

İmamoğlu, hakkındaki karara itiraz ederek istifa taşımıştı. Ceza istinafta onanırsa Yargıtay süreci başlayacak. Cezanın onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.