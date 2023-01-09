İmamoğlu, Erdoğan örneğini verdi: Bu bir saçmalık

14 farklı iş kolunda faaliyet gösteren ticaret merkezi başkanları, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu. İmamoğlu “Geçmişte benzer sebep ve gerekçelerle görevinden edilmiş bir insanın şu anda Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede bunların yaşanması ayrı bir sorundur. Ama sonsuz güveniyorum milletimize. Yoksa o şehrin belediye başkanını halkı seçsin; git görevden al, kayyum ata… Bu bir saçmalık” dedi.

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Hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen, terör soruşturmasıyla karşı karşıya olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretleri sürüyor. İstanbul'da 14 farklı iş kolunda faaliyet gösteren ticaret merkezi başkanları Emirgan'daki Beyaz Köşk'te İmamoğlu'nu ziyaret ederek desteklerini sundu. İmamoğlu, şunları söyledi:

“13.500 OYUN, 806.000 OYA ÇIKMIŞ OLMASININ MUTLULUĞU BENDE OLMADI”

*Hatırlayalım: Seçim yapıldı. ‘4 oyun biri yanlış' dendi. 700'e yakın sayı verilerek, ‘Terörist tespit ettik. Teröristle iltisaklı insanlar tespit ettik. Kirlidir bu seçim' diyen kişi, hakkımızda soruşturma açıyor veya hakkımızda bir davanın vesilesi oluyor.

*Şimdi baktığımızda ne oldu, ‘700 terörist' denen şeyden, 40-50 kişi yargılandı. Tamamı beraat etti. 1,5 sene oldu beraat edeli. Ne oldu o zaman bu milletin hakkına, hukukuna. Yani bir seçimi iptal ettiniz, ‘700 terörist' dediniz. YSK’yı etkilediniz.

*Onları etki altında tuttunuz. Siyasi baskı ortaya koydunuz ve seçimin iptal edilmesine sebep oldunuz. Ve bence, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara bir lekesidir. Tabii ki milletimizin demokrasi şuuru açısından önemli bir ispattır, ama hiçbir zaman 13.500 oyun, 806.000 oya çıkmış olmasının mutluluğu bende olmadı.

*Bana hatta arkadaşlarım dedi ki; ‘Yahu niye sevinçli değilsin?' Benim ikinci seçimde mahcup bir duruşum vardır aslında. Çünkü bu olmamalıydı. Yakışan bir şey değil. Bu bir yol yapar. ‘O zaman bir başka seçimi de iptal edelim' yolunu yapar. Ama neticede milletimiz, cevabını verdi.

“KONU EKREM İMAMOĞLU DEĞİL”

*Bugün aynı ilginç manevralarla karşı karşıyayız. Bu, Ekrem İmamoğlu'nun şahsi bir meselesi değildir. Bu koltuk, sizin koltuğunuz. Bugün Ekrem İmamoğlu’nu seçtiniz. Yarın başka birini seçeceğiniz bir koltuktan bahsediyoruz.

*Dolayısıyla, vatandaşımızın yetkisi gasp edilmeye gayret ediliyor. Buna bu gözle bakmazsak; olmaz, olmaz, olmaz. Bir genç avukatın güzel bir yazısı oldu. Ben de beğendim. ‘Ben' dedi, ‘Ekrem İmamoğlu için bu tepkiyi göstermiyorum.

*Çünkü Ekrem İmamoğlu, öyle ya da böyle yolunu bulur. Eşi var, çocukları var, belli bir yaşa gelmiş, ekonomik imkanlar olduğunu biliyorum' dedi. ‘Ama ben, hayata umutla bakmak isteyen, 30'lu yaşlarda bir avukatım.

*Benim geleceğim elimden alınmaya çalışılıyor. Ben onun için bu tepkiyi koyuyorum. Dolayısıyla benim konum Ekrem İmamoğlu değil. Benim konum; demokrasiye, İstanbul’a yapılan müdahale' dedi. O kadar hoşuma gitti ki böyle bir açıklaması. Tam da öyle aslında.

CUMHURBAŞKANI'NA ATIF YAPTI

Konuya, ‘sadece Ekrem İmamoğlu meselesi' olarak bakmanın yanlış olduğunu tekrarlayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Hele hele geçmişte aynı benzer sebep ve gerekçelerle görevinden edilmiş bir insanın şu anda Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede bunların yaşanması da ayrı bir sorundur. Ama bunu da aşacağız; aşacağımıza eminim.

*Aşmak konusunda, milletimizin kuvvetli referansları vardır. Gösterdiği tavırlar açısından, çok kuvvetli, tarihe geçmiş referansları vardır. Ben, sonsuz güveniyorum milletimize. Yoksa o şehrin belediye başkanını halkı seçsin; git görevden al, kayyum ata…

*Sonumuz ne olacak? Böyle bir şey olur mu? Bu bir saçmalık. Milletine güvenmeyen, -oy versin vermesin, senin gibi düşünsün düşürmesin- milletine güvenmeyen hiçbir yönetici, bu ülkede huzur sağlayamaz, bu ülkede güven oluşturamaz.

*O bakımdan dilerim ve isterim ki yargı, bu yanlışı düzeltir; niyeti yanlış olanlara da yargı üzerinden, hukuk üzerinden ders verir. Biz de bu konuyu unutur, gideriz. Tek dileğimiz, tek temennimiz odur.

11 BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DESTEK ZİYARETİ

CHP'li 11 belediye başkanı da İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı da Beyaz Köşk'te ağırladı. Sağlık sorunu nedeniyle ziyarete katılamayan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da arkadaşları aracılığıyla İmamoğlu'na desteğini sundu.

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