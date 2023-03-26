İmamoğlu, Erdoğan’ın temelsiz temel atma törenini ti’ye aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da temelli olmayan hastanenin temel atma törenine katlan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

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Depremin vurduğu Hatay’da Defne Yeni Devlet Hastanesi diye bir miktar demirin bulunduğu küçük bir alanda beton döküldü, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan da video bağlantısıyla buranın temelini attı.

“BETONA BAK, BETONA BAK”

Sözde temel atma görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bugün bir açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı eleştirdi:

– Şu platform kadar bir yerden temel olmaz. 21. yüzyılda çarpık çurpuk demirleri bağlanmış pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek, “Betona bak, betona bak” diyerek açılış yapılmaz.

BU MİLLETLE DALGA GEÇİLMEZ

– Pazara gelirsiniz, “Marula bak” dersiniz, “Betona bak” denmez. Deniz kumuyla beton bu memleketten kalkalı 30 küsur sene oldu. Bu milletle dalga geçilmez. Gerçek temeli atılmış muazzam bir proje bitiyor.

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