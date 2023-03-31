İmamoğlu: Futbolda ve siyasette kazanmak da kaybetmek de normaldir

İBB, ‘İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nı hizmete açtı. Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Futbolda ve siyasette kazanmak da normaldir, kaybetmek de normaldir. Kazanılacaksa mertçe kazanılmalı, kaybedilecekse de mertçe kaybedilmelidir” dedi.

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İBB, Gaziosmanpaşa'da FIFA onaylı 5 bin seyirci kapasiteli İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nı hizmete açtı. Açılışa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç katıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın konuşmasının ardından kürsüye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız süreci gayet güzel bir şekilde anlattı. Ben de geçmişten bugün geçen bütün yöneticilere başlatılmasına fırsat veren rahmetli Kadir Topbaş’a ve bu süreç içerisinde burayı toparlarken bitirirken iş birliğinden dolayı Gaziosmanpaşa Belediyesi yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“İLÇEMİZDEKİ 21 SPOR KULÜBÜMÜZÜN ANTRENMAN MERKEZİ OLACAK

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Burası FIFA onaylı saha zemini nedeniyle 5 bin kişilik tribünüyle tüm ihtiyaçlara cevap veren modern kullanım alanlarıyla futbolun bütün güzelliklerinin yaşatılacağı bir yer. Otoparkı var, daha önce olmayan kreşi ilave ettik ve 120 kişilik çok güzel bir kreşi var. Pazar alanıyla bölgenin canlı noktalarından birisi olacak.

* Aynı zamanda amatör spora destek olarak Gaziosmanpaşa ilçemizde faaliyet gösteren 21 spor kulübümüzün de antrenman merkezi olacak. Tabii geçmişte kalecilik, sporculuk, spor yöneticiliği yapmış birisi olarak böyle bir tesisin açılmasından dolayı kıvanç duyuyorum. Yeni doğan çocuklar için deriz ya ismiyle bin yaşasın, gerçekten burası çok anlamlı, çok şerefli bir isme sahip.

“HALİT KIVANÇ İSMİNİN STADA VERİLMESİNİ KABUL EDEN AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

* Stadımız için açıkçası bazı yerlerde isim vermekte zorluk çekilir. Bu stadın bitim aşamasında çok sevdiğim, gerçekten sporu sadece anlatan değil, öğreten bir insan olarak rahmetli olur olmaz ‘Mutlaka bu stada Halit Kıvanç ismini vermeliyiz’ dedim. Bunu kabul eden, bizimle beraber bu fikre, olur veren çok değerli eşine ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli Halit Kıvanç ne yaptıysa hakkını vererek yapmıştır.

* Gazeteciliğin, radyo ve televizyonculuğun yazarlığın her işini layıkıyla yapmıştır. İnsan olmanın hakkını vermiştir. Onu tanıyan, ondan öğrenen, ondan dinleyen herkesin bütün bir toplumun ortak değeri ve ortak sevgisidir. Yaşarken neydi? Öyle olmaya da devam edecektir. Gerçekten bu gururu bizimle paylaştığı için ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum.

“FUTBOLDA VE SİYASETTE KAZANMAK DA NORMALDİR KAYBETMEK DE NORMALDİR”

* Futbol ve siyaset aralarındaki ilişkiyi özenle hassasiyetle düzenlememiz gereken iki alandır. Pek çok bakımdan birbirlerine çok benzerler. Örneğin; futbolda da siyasette de taraftarlar önemlidir. Ama ikisinde de taraftarlığın, aklın ve vicdanın önüne geçmemesi gerekir. Futbolda ve siyasette kazanmak da normaldir, kaybetmek de normaldir. Kazandırılacaksa da mertçe kazanılmalı, kaybedilecekse de mertçe kaybedilmelidir.

* Bugün 31 Mart seçimini hep birlikte İstanbul’da yaşamıştık. Tarihi bir andı, özel bir seçimdi ve daha sonra ikinci seçimle beraber göreve gelmiş ve o günden itibaren İstanbul’un her sorununa temas eden, problemleri yerinde çözen, problemlerin muhatabı kim ise o insanlarla ortak akıl ile ortak masada çalışmayı kendine şiar edinen bir yönetim olduk. Onun için bitirilemeyen tesisleri bitiren ve yeni projeleri hayata geçirmekte iş birliği yapan hangi siyasi partiye mensup olursa olsun belediyelerle yapılan protokollerle işi devlet nizamına uygun hale getiren bir anlayışı yönettik.

“MİLLET İTTİFAKI OLARAK BURADAYIZ”

* Bugün Milletin İttifakı olarak buradayız. Bu toplumun nefesi olarak ve toplumu temsil eden insanlar olarak, bu Türkiye’ye, bu iş birliğini hediye eden iki lideri burada anmak istiyorum. Birisi sayın Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kendilerinin sizlere selamını da getirdim. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bizi onurlandıran İYİ Parti lideri sayın Meral Akşener de bu birliği bize hediye eden ikinci liderdir.

“GÖZDAĞI VEYA TEHDİTLERE O GÜZEL YÜREĞİYLE DİRENMEYE DEVAM EDİYOR”

* Ben buradan her iki liderimize de birlikten güç doğar dedikleri için şükranlarımı sunuyorum. İnsani, ahlaklı ve yapıcı siyasetin mimarlarından çok değerli Genel Başkanım Sayın Meral Akşener hanımefendiye bu açılışı birlikte gerçekleştirmek için benimle burada olması gerçekten bir onur kaynağıydı. Kendisi yıllarca kendisine yapılan faullere birtakım gözdağı veya tehditlere o güzel yüreği ile sağlam karakteriyle direnmiştir ve direnmeye de devam ediyor.

* Tabi bugün de İYİ Parti’nin il başkanlığına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum ve bu saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını da elbette temenni ediyorum. Bu anı bizimle paylaşan herkesi tekrar tüm kalbimle, sevgiyle, saygıyla selamlarken bu güzel tesisin açılmasına emek veren emekçi kardeşlerimden, mühendislerine arkadaşlarımdan yüklenicisine kadar ellerine teşekkür ediyor, İstanbul’umuza ve Gaziosmanpaşa’mıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.” ANKA

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