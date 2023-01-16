İmamoğlu: Köyüne dönmek isteyenlere destek verilecek

Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Köyüne gitmek istiyorsa, memleketine gitmek istiyorsa, çaresizlik içindeyse maddi desteğini güçlü bir şekilde yapacağız. Vatandaşımızı köyüne yollayacağız" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Zor Anında İBB Yanında' kampanyası kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda açılan Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu, yemekhaneden çamaşırhaneye, psikolojik destek odasından berbere kadar 19 farklı birimde hizmet sunulacak benzer alanların sayısını artıracaklarını belirterek, “Sokakta kalan, yaşayan binlerce vatandaşımıza soğuk kış koşullarında destek oluyoruz. İstanbul’daki bütün vatandaşlarımız duysun ki hangi konu olursa olsun, zor anında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında” dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

– Buraya gelen bizim vatandaşımız, köyüne gitmek istiyorsa, memleketine gitmek istiyorsa, çaresizlik içindeyse maddi desteğini güçlü bir şekilde yapacağız. Vatandaşımızı köyüne yollayacağız. Hazır yanımızda da otogarımız var, otogarımızla birlikte yollayacağız. Giyimi kuşamı yoksa; montudur, pantolonudur, ayakkabısıdır, belli ihtiyaçlarıdır, gidereceğiz.

– Devletin eli sıcaktır. Devletin mekanı yuvadır. O duyguyu yansıtmak için, sokakta kalan vatandaşlarımız için elimizden geleni yapacağız. Sadece onlar mı? Değil. Yoğun bir miktarda mülteci ve sığınmacı nüfusun sokakta yaşadığını görüyorum. Onlara da aynı özeni, aynı sıcaklığı burada göstereceğiz. Bakımlarını gidereceğiz.

Geçici Barınma Merkezi, bin metrekare kullanım ve 500 metrekare bahçe alanı ile hizmet verecek. Merkezde, 6 ranzalı oda, 2 aile odası, 2 sosyalleşme alanı, 80 kişilik yemekhane, hizmet ofisi, psikolojik destek odası, çocuk etkinlik odası, çamaşırhane, berber, personel giyim ve depo olmak üzere toplam 19 farklı birim bulunuyor.

46 yetişkin ve 8 çocuk ağırlama kapasitesine sahip olan merkez, kış hizmetleri kapsamında yatılı, diğer zamanlar ise gündüz geçici barınma hizmeti verecek. Belirlenen saat aralıklarında, çamaşırhane hizmeti ile vatandaşların giysilerinin, yatak çarşaflarının ve havluların yıkanması-kurutulması ve ütülenmesi sağlanacak, ihtiyaç sahiplerine yeni kıyafetler verilecek.