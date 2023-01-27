İmamoğlu: Mayıs ayında her şey çok güzel olacak

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa’da konuştu. İmamoğlu “Bugünün iktidarı, verdiği cezayı ya da yaptığı bu müdahaleyi Ekrem İmamoğlu'na değil 16 milyon İstanbulluya hatta 86 milyon yurttaşımıza yapmıştır. Milli iradeyi yok saymıştır. Haysiyet mücadelemizi hep birlikte büyütelim istiyorum. Mayıs ayında her şey çok güzel olacak” dedi.

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Bursa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı. İmamoğlu'nun Bursa'daki ilk durağı Gemlik oldu.

Esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na vatandaşlar “Siz dik durun biz arkanızda olacağız” sözleri ile destek verdi. Toplanan kalabalığa hitap eden İmamoğlu “Bu bir haysiyet mücadelesidir. Demokrasi mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu mücadele, ülkemizin her ferdinin kazanacağı bir mücadele olacak. Göreceksiniz 86 milyon insanımız kazanacak. İnşallah önümüzdeki mayıs ayında her şey çok güzel olacak” dedi.

CELAL BAYAR ANIT MEZARINI ZİYARET ETTİ

İmamoğlu daha sonra Umurbey Mahallesi’nde 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarını ziyaret etti. Bayar'ın mezarına karanfil bırakan İmamoğlu dua okudu. Ziyarete Bayar’ın torunu Akile Gürsoy da eşlik etti.

İmamoğlu anıt mezarın önünde yaptığı konuşmada Celal Bayar’ın cumhuriyet tarihindeki çok özel isimlerden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* “Bugün Celal Bayar isminin aslında tam da olduğu yerde aslında ülkemizin hak, hukuk, adalet, demokrasi mücadelesinden de bahsetmeden geçilmez. Rahmetli Bayar, sadece ülkemizin cumhurbaşkanı, sadece Kuvâ-yi Milliyeci, Kurtuluş mücadelesinde mücadele etmiş sonrasında ülkemizin gelişimine hem iktisadi hem diğer alanlarda hizmet etmiş birisi değil.

* Aynı zamanda ülkemizin demokrasisine de çok özel emekleri olan bir insan. Çok partili sisteme geçiş ve sonrasında siyasi mücadelenin içerisinde olmuş, çağdaşlaşma anlamında adım atmış bir büyüğümüz. Bahsettiğimiz süreç 70 yılı aşkın bir süreç. Demokrasi mücadelesindeki çok partili süreç ve sonraki adımlar…Elbette birçok sıkıntılar ülkemiz yaşadı. Farklı demokrasi mücadeleleri içerisinde farklı çok önemli katkıları olan insanlarımız var.”

“AYIBIN SON PERDESİ”

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bugün 2023 yılında, cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde yoğun bir biçimde demokrasi mücadelesini, hak, hukuk, adalet arayışını ülkemizde bir yoksunluk olarak hala konuşuyor ve tartışıyorsak bu gerçekten cumhuriyetimizin 100 yılına yapılan büyük bir ayıptır. Bu ayıbın son perdesi, İstanbul’a ne yazık ki bugünkü erkin, bugünkü hükümetin, yargıyı siyasetin silahı gibi kullanma kavramıyla hareket edişinin sürece olan yansıması, İstanbul halkının cezalandırılması. Yani millet iradesinin yok sayılması…

* Ama bu mücadeleyi şunun için veriyoruz; ortaya konan bu müdahalenin bir an önce bertaraf edilmesinin tek yolu vardır, o da millet iradesinin ülkemizin her sathında ortaya güçlü bir şekilde konması mücadelesi. Bugün bunun için buradayım. Bursa’da olacağım, Nilüfer’de ve Mudanya’da olacağım. Yarın Bilecik’te, Bozüyük’te olacağım. Daha sonraki günler İstanbul’un her sokağında ve ülkemizin her sokağında olacağım. Bunu anlatacağım. Çünkü bugünün iktidarı, verdiği cezayı ya da yaptığı bu müdahaleyi Ekrem İmamoğlu’na değil 16 milyon İstanbulluya hatta 86 milyon yurttaşımıza yapmıştır. Milli iradeyi yok saymıştır.

* ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışına karşı gelmiştir ve insanlarımızın bu ülkenin gerçek sahibi olduğu anlayışına ve prensibine karşı durmuştur. Bu bir avuç insanın duruşuna ve tek bir insanın kararına karşı milletimizin en büyük ve en güçlü cevabı da önümüzdeki seçimlerde vereceğinden en ufak bir kuşkumuz yoktur. Esas olan millettir. Esas olan milletin iradesidir. Bundan daha güçlü hiçbir şey yoktur.

* Eğer hep birlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılını güçlü demokrasiyle taçlandırırsak hak hukuk adalet anlayışını en yüksek seviyeye taşıyabilirsek inanınızki önümüzdeki 100 yıl gerçek anlamda Türkiye'nin 100 yılı olur. Haysiyet mücadelemizi hep birlikte büyütelim istiyorum. Mayıs ayında her şey çok güzel olacak.”