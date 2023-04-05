İmamoğlu ‘Neler dediler neler’ dedi, madde madde açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "neler dediler neler" diyerek, İBB’de tüm engellemelere ve muhalefete rağmen hayata geçirmeyi başardıkları icraatları paylaştı.

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İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“Allah aşkına neler dediler neler” diyerek 4 yılda imza attıkları icraatları sıraladı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

MADDE MADDE YANIT VERDİ…

*İstanbul’da sosyal yardımlar kesilecek dediler, 5 katına çıktı.

*Yatırımlar duracak dediler, yüzlerce yeni proje hayata geçti.

*Metro yapamaz dediler, 10 metro aynı anda yapıldı, 6’sı açıldı.

*Belediye iş mi bulur dediler, istihdam ofisiyle 100 bin kişiye özel sektörde iş bulduk.

*İSMEK’ler kapanacak dediler, daha da büyüdü.

*Burs veremez dediler, 200 bin üniversiteli burs aldı.

HALK SÜT CEVAPI

*Süt dağıtamaz dediler, 200 binden fazla çocuğa ücretsiz Halk Süt ulaştırdık.

*Annelere ulaşımı ücretsiz yapamaz dediler, 500 bin Anne Kart ile anneler ücretsiz ulaşım yaptı.

*İSKİ batar dediler, en çok altyapı yatırımı yapılan dönem oldu.

*Yurt yapamaz dediler, 5 bin öğrencilik yurda doğru gidiyoruz.

KREŞ AÇIKLAMASI

*Kreş yapamaz dediler, 75 kreş açıldı, hedef 150.

*Halk Ekmek kapanır dediler, onlarca yeni büfe ve yepyeni bir fabrika kurduk.

*Belediye lokanta açamaz dediler, 29 TL’ye sağlıklı ve lezzetli yemek sunan kent lokantaları bir bir açıldı.

“HALİÇ’TE DURULMAZ DEDİLER HALİÇ ÇOK GÜZEL OLDU”

*Liyakat olmaz dediler, işe alımların en şeffaf ve liyakatli olduğu dönem oldu.

*Tasarruf yapamaz dediler, hem iş ürettik hem tasarruf yaptık, bütçemiz çok bereketli oldu.

*Yeşil alan yapamaz dediler, yaşam vadileri ve kent ormanları bir bir yapıldı, yenileri yolda.

*Haliç’te durulmaz dediler, Haliç çok güzel oldu.

*Kurbağalıdere’yi temizleyemez dediler, tertemiz oldu.

*Ecdat eserleri tahrip olur dediler, en çok restorasyon ve bakım yapılan dönem oldu.

*İstanbul’da tarım olmaz dediler, çiftçi sayısı 5 katına çıktı, üretim canlandı.

*Metrobüs alamaz dediler, 190 yeni metrobüs aldık, daha da alacağız.

*Adalar sahipsiz kalır dediler, göz bebeğimiz oldu.

*Çevre yatırımı yapamaz dediler, Avrupa’nın en büyük dönüşüm tesislerini yaptık.

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