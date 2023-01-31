İmamoğlu: Siyaset sandıkta biter, esas olan halka hizmet

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile birlikte Sultanbeyli 100.Yıl Spor tesisini açtı. İmamoğlu “Siyasetin sandıkta bittiğini, sonrasında esas olanın halka hizmet olduğunu ve bu yolculukta da halka hesap vermek zorunda olduğumuzu bilen bir kültürden geliyoruz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “300 günde 300 proje” maratonu kapsamında Sultanbeyli 100.Yıl Spor Tesisi'ni çocuklarla birlikte hizmete açtı.

Açılışa Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada iyi bir spor eğitiminin önemine dikkat çekerek “İstiyoruz ki sizler sağlıklı olun, sporla kalın, sporcu olun. İlla yarın iyi bir futbolcu olmayabilirsiniz. İyi bir tenis oyuncusu olmayabilirsiniz. Ama doktor da olsanız, öğretmen de olsanız, belediye başkanı da olsanız bugün o yaşadığınız bu güzel eğitimlerin hepsi size çok büyük katkılar sunacak. Hayata sağlıklı bakın. İstanbul’u sporla dönüştürmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz.2036'da olimpiyatları ve paralimpik oyunları İstanbul’a getirmek istiyoruz” dedi.

150 MİLYONLUK YATIRIM

Açılışını yaptıkları tesisin 150 milyon TL'nin üzerinde yatırımla hayata geçirildiğini belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

*Bu kompleksin isminin de 100. Yıl Spor Kompleksi olması, tam da cumhuriyetimizin 100'ün yılına yakışan bir adım olmuştur. Daha önce planlanmış hali futbol odaklıyken bugün gelinen noktada birçok branşa hizmet eden ve birçok kapalı spor alanı olan ve çocuklarımıza ve gençlerimize hayatları boyunca unutamayacakları anları yaşatan bir komplekse dönüşmesi beni ayrıca mutlu etmiştir.

*Bugün 3 bin 250 seyirci kapasiteli tribünü olan futbol sahası, kulüp odaları, derslikleri, çok amaçlı spor salonları, kapalı halı sahaları, tenis kortları, fitness salonlarıyla birlikte herkesin yararlanabileceği çağdaş, olağanüstü bir komplekse dönüşmüştür.

*Bu yolculuğun başından beri başından beri ortak akılla bizimle beraber her masada bulunduğu için değerli Sultanbeyli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.

“Ülkemizin parası, hepimizin parasıdır” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

*O parayı en verimli, en doğru şekilde kullanmanın yolu, ortak akıldan, deneyimli insanların fikirlerinden, teknik insanların öngörülerinden ve vatandaşlarımızın taleplerini dikkate almaktan geçer.

*Bu bağlamda İstanbul’da 39 ilçemizde de özenli bir çalışmayla halkımızın bereketli parasını en bereketli şekliyle İstanbul’un her yöresine yaymakta ve bu hizmeti sunmakta kararlıyız. Çünkü biz milletimize hesap vermeyi bilen milletimizin parasını harcarken de kılı kırk yarıp ona gözünün nuru gibi bakan bir yönetim anlayışına sahibiz.

*Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasetin sandıkta bittiğini, sonrasında esas olanın halka hizmet olduğunu ve bu yolculukta da halka hesap vermek zorunda olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz.

*Dolayısıyla milletimiz başarılı insanları sever. İnşallah başarılı oluruz. Başarılı olan insanları mutlaka gururlandırır. Bunun adı ister Sultanbeyli Belediye Başkanı olsun, ister Kartal Belediye Başkanı olsun, ister İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun.

*Yöneticileri bu nizama ve bu düzene sokan da cumhuriyet rejimidir. Cumhuriyette yöneticiler hadlerini bilirler ve vatandaşlarına saygıda kusur etmezler.

*Ona layık olmak benim hayatımın en önemli prensiplerinden biridir. Onun için cumhuriyet çok değerlidir. Çok özeldir. Onun için cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.

*Onun için sonuna kadar cumhuriyete sahip çıkmak, onu demokrasiyle ve adaletle taçlandırmak hepimizin boynunun borcudur.

*Bu kapsamda tekrar buranın isminin 100. Yıl Kompleksi olarak verilmesi de cumhuriyete olan saygımızdır.

UYSAL VE İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de tesisi İBB ile birlikte kullanmak üzere protokol imzaladıklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

*Tesis, 43 bin 500 metrekareye tekabül etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Sultanbeyli Belediyesi olarak imzaladığımız ortak kullanım protokol gereği kapalı alanların 2000 metrekaresini büyükşehir belediyemiz, 12.500 metrekaresini de ilçe belediyemiz açık alanları da yine büyükşehir ve Sultanbeyli belediyemizin kullanımında olacak şekilde güzel bir protokol imzaladık.

*Yapımına önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal döneminde başlandığı için kendisine teşekkürü bir borç biliyorum.

*İnşaatını devam ettirip tamamlayan ve gerçekten güzel bir tesisi ilçemize kazandıran ve bugün açılışını birlikte yaptığınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’na ve kıymetli ekibine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

İLK MAÇIN BAŞLAMA DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, programın ardından spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Tenis kortları ve fitnes salonlarında genç sporcularla buluşan İmamoğlu, başarı dileklerini iletti. İmamoğlu, kadın futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, Keskin ile beraber tesisteki ilk maçın başlama düdüğünü çaldı.

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