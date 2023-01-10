İmamoğlu: Siyaseti amaç haline getirenler, memlekete hayatı zehir ederler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Siyaseti araç değil, amaç haline getiren insanlar, bir memlekete hayatı zehir ederler. Biz ise; siyasete, memleketi için ‘araçtır’ gözüyle bakan insanlarız” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum bünyesindeki 54'üncü kütüphanesini Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde açtı.

Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Samiha Ayverdi’nin adının verildiği kütüphane ile aynı binada bulunan Cevatpaşa Psikolojik Danışma Merkezi de eşzamanlı olarak hizmete girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada “Keşke memleketimizin her anında gelişmeyi, iyileşmeyi, düşünce dünyasını, edebiyatı, kültürü, sanatı, teknolojiyi, endüstriyi konuşabilsek; Türkiye’nin gündemi bunlarla dolu olsa. İşte o zaman, gerçekten ülkemizin geleceğinin daha emin bir süreci oluşturduğunu, sağladığını hissedebiliriz. Ama ne yazık ki gündemimiz; ama ülkemizin ama şehrimizin ama insanlarımızın gündemi, çok üzücü ve tabiri caizse boş işlerle dolu” dedi.

“GERÇEK KAHRAMANLARIN YERİNİ ALAN BOŞ KAHRAMANLAR DA OLABİLİYOR”

İstanbul Kitapçısı tarafından basılan ve 40 kadının başarı öyküsünün anlatıldığı kitabı örnek olarak gösteren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*İsmi çok fazla bilinmeyen muhteşem kahramanlar var aslında ülkemizin geçmişinde. Bazen o kahramanların yerini alan boş kahramanlar da olabiliyor.

*Umut ederim ki şahsen; bu güzel, bu kadim kente hizmet eden bir Belediye Başkanı olarak, milletimize gerçek anlamda fayda veren ve hizmetleriyle iyi anılan bu güzel insanlara layık bir insan olmayı her zaman dua ediyorum ve kendi ruh halimde bu süreci yakalama konusunda da büyük gayret içerisinde oluyorum.

Kütüphaneyle birlikte açtıkları Psikolojik Danışma Merkezi'nin de önemli bir hizmet olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Psikolojik danışma merkezleri, üzücüdür ki, yoğun kent İstanbul’un ve yoğun gündemi olan ülkemizin insanlarının şu an en çok ihtiyaç duyduğu sağlık alanlarından bir tanesi” dedi.

“DEVLETİ SIKINTIYA SOKANLARA ŞİDDETLE KARŞIYIZ”

İmamoğlu, şöyle devam etti:

*Siyaseti bir araç değil de amaç haline getiren insanlar, bir memlekete hayatı zehir ederler. Biz ise; siyasete, siyasi parti süreçlerine hizmet için, memleketi için ‘araçtır' gözüyle bakan insanlarız. Amaç edinen insanlar; siyaseti her şey, partiyi her şey olarak görürler.

*Hatta bugün geldiğimiz noktada, parti devleti ve parti her şey demektir anlamına gelir. Bu, devleti ne yazık ki sıkıntıya uğratır. Halbuki biz, asırlardır süren bir devlet geleneğine sahip millet olarak, buna şiddetle karşıyız.

*Esas olan devletimizdir, esas olan milletimizdir. Onu hep birlikte ayakta, dimdik tutacağız” diye

Samiha Ayverdi Kütüphanesi ve Cevatpaşa Psikolojik Danışma Merkezi'nin açılışı; İmamoğlu, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Erhan Erol, eski CHP milletvekili Süleyman Çelebi, merhum Samiha Ayverdi'nin torunu Sinan Uluant ve gelini Zeynep Uluant'ın kestiği kurdele ile resmen açıldı.