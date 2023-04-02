İmamoğlu: Hikayeden bir avuç beton dökülürken…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden, temsili temel atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Teleferik Meydanı, Haliç Spor Parkı, Silahtarağa Gençlik Parkı ve Eyüpsultan Bölgesel İstihdam Ofisi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projeler hakkında bilgi verirken kıyıların halka kapatılmasına tahammülleri olmadığını, Haliç’i eşsiz bir yaşam vadisi olarak İstanbullulara emanet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Haliç Spor Parkı olarak düzenlenen bölgenin önceden vatandaşlara kapalı olduğunu dile getiren İmamoğlu, buranın kaykay parkından birçok spor aktivitesine kadar gençlerin ilgileneceği bir saha olacağını kaydetti.

14 Mayıs'ta Millet İttifakı ile milletin hükümetinin göreve başlayacağını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

– O tarihten sonra Ekrem İmamoğlu İstanbul’da, Mansur Yavaş Ankara’da, bizler memleketin üzerine kabus gibi çöken o partizanlığı devletimizin kurumlarından söküp attığımızda o zaman, ne olacak biliyor musunuz? Konya’nın da Kayseri’nin de Van’ın da Amasya’nın da işi yürüyecek.

ZANGIR ZANGIR TİTREYEN DEMİRLERİN….

– İstanbul’un da her yerin ve dediğiniz gibi deprem bölgesinde o yaşadığımız sıkıntılı anlardan sonra hikayeden bir avuç beton dökülürken zangır zangır titreyen demirlerin atıldığı beton temelden değil, çağdaş, akılcı şehirlerin gelişimine hizmet eden bir döneme de başlatacağız. Aynı zamanda, işte biz o zaman İstanbul’da, yeni metrobüsler de alacağız. Sefaköy, Beylikdüzü metro hattına da başlayacağız.

O KÖTÜ AKILLAR BERTARAF OLACAK

– İstanbul’da önü tıkanan işlere başlayacağız. Aynı zamanda İstanbul’da haksızlık yapılan, hukuksuzluk yapılan, boğazın dibine bir avuç insanın bir barakasına imar verme çabasına girişen Şehircilik Bakanlığı’ndan diğer bakanlıklara kadar o kötü akıllar bertaraf olacak. Temiz akıl, düzgün akıl, halkını düşünen akıl gelecek. Bu cennet güzel İstanbul’un her köşesi işte o zaman çok güzel olacak.

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