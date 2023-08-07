İmamoğlu Tunceli’de türbe ziyaret etti, dilek ağacına bez bağlayıp dilek tuttu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Tunceli ziyaretleri kapsamında Hozat ve Pertek ilçesinde inanç merkezlerini ziyaret etti. Eşi ile birlikte dilek ağacına bez bağlayıp, mum yakarak dilek tutan Ekrem İmamoğlu, "Hem İstanbul için, hem ülkemiz için, hem de güzel insanlarımız için çok güzel şeyler diledim. İçimden çok güzel şeyler geçti" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Tunceli ziyaretleri kapsamında Hozat İlçesi’ne bağlı Karabakır Köyü’nde bulunan Ağuiçen Ocağı Cemevi ve Kültür Merkezi, Pertek ilçesindeki Derviş Cemal Ocağı Kültür Merkezi ve Cemevi ile Sultan Hıdır Türbesini ziyaret etti. İmamoğlu çifti, türbe ziyaretleri sırasında dilek ağacına bez bağlayıp, mum yakarak dilek tuttu.

Dilek İmamoğlu, “Açıklayabileceğim bir dilek değil” diyerek ne dilek tutuğunu açıklamazken, Ekrem İmamoğlu, “Çok güzel şeyler diledim. Hem İstanbul için hem ülkemiz için hem de güzel insanlarımız için çok güzel şeyler diledim. İçimden çok güzel şeyler geçti” dedi.

“BAZEN EN ZOR ŞEYİ BAŞARIYOR, BİRBİRİMİZİ ANLAMIYORUZ…”

İmamoğlu, Sultan Hıdır Türbesini ziyareti sonrasında gazetecilere şu açıklamada bulundu:

* Aslında toplumumuzun keşfetmediği, derin felsefelerin, düşüncelerin olduğu bir vatanımız var. En doğusundan en batısına bazen binlerce yıl gerisine gidecek kadar derin ve inancımız acısından çok anlamlı çok özel kişilikler bu topraklarda yatıyor.

* Hep söylüyorum, birbirimizi anlamak aslında dünyanın en kolay işi. Birbirimizi anlamamak, anlaşamamak en zor şey. Bazen en zor şeyi başarıyoruz. Birbirimizi anlamamayı ve dinlememeyi başarıyoruz. Ümit ediyorum ki bunu aşacağız.

* Yeni nesil gençlerde en çok hoşuma giden şey, ön yargılarını yıkmış, kırmış bir nesil geliyor. Belki acı bedeller ödeniyor toplumda, belki süreçler yaşanıyor ama günün sonunda genç nesilde hissettiğim o ön yargıları yıkmış tavır ve hoşgörüsü yüksek yaklaşımları milletimiz adına, geleceğimiz adına bir umut kapısı olarak görüyorum.

* Bu bağlamda ben memleketin adım attığım her yöresinde bir aydınlanma yaşıyorum. Bugün de birçok kez geldiğim Tunceli’nin il sınırlarında, keşfedilmeye muhtaç, görmediğiniz zaman aslında gezmediğiniz kabul edilecek olan noktalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı