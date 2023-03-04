Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener’le görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelecek.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Millet İttifakı’ndan ayrıldığına ilişkin açıklaması sonrası CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Genel merkezdeki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine ilişkin dün yaptığı açıklamaları ve sonrasındaki gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından CHP’den, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’i ziyaretlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU, AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK

CHP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır.

* Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır.

* İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede “iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini” iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler.

* Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur.

BELEDİYE BAŞKANLARI DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya gelmişti.

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