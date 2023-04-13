İmamoğlu, Yeni Eminönü Meydanı projesinin görselini paylaştı
İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Eminönü Meydanı projesinin görselini sosyal medya hesabından paylaştı.
İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Eminönü Meydanı'nın şu anki halini ve İBB'nin Yeni Eminönü Meydanı projesinin görselini birlikte sosyal medya hesabından “böyleydi, böyle olacak” diyerek paylaştı.
Yeni Eminönü Meydanı projesinin görselinde otobüs durakları ve otoparkın olmadığı görüldü.
İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Ocak 2022’deki açıklamasında, yeni Eminönü Meydanı’nın çizim ve tasarımlarının tamamlandığını ifade etmişti.