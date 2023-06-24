İmamoğlu: Yılmadım, yıldırdım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda Demokrasi Şenliği’nde oyuncu İbrahim Selim’in sorularını yanıtladı. “Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere girmeseydim dediğiniz bir an oldu mu?” sorusuna İmamoğlu “Yılmadım, genellikle yıldırdım. Allah izin ederse de millet lehine yıldırmaya devam edeceğim” yanıtını verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İptal edilen İstanbul seçimlerinin tekrarlandığı 23 Haziran 2019'un 4’üncü yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ’23 Haziran Demokrasi Şenliği’ düzenlendi. Şölene CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen ve İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Şölende İBB Başkanı İmamoğlu, oyuncu İbrahim Selim'in sorularını yanıtladı. İmamoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarını, günlük yaşamanı anlattığı etkinlikte bazı sorulara da dikkat çeken yanıtlar verdi.

“YILMADIM, YILDIRDIM”

“Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere girmeseydim dediğiniz bir an oldu mu?” sorusuna İmamoğlu “Yılmadım, genellikle yıldırdım. Allah izin ederse de millet lehine yıldırmaya devam edeceğim” şeklinde yanıt verdi.

“İstanbul’da şu projeyi veya hizmeti yapamadım. Keşke yapabilseydim dediğiniz bir şey var mı?” sorusu üzerine de İmamoğlu “Biraz yüzü hizmete dönük hükümetle çalışıyor olsaydık 2.5 yıl önce Beylikdüzü metrosunun temelini atabilirdik. Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece hattını ilgilendiren 2,5 milyona yakın insana gidecek olan yatırım için bir imzayı esirgiyorlar. Ama aşacağız inşallah, yıldırmak için uğraşıyoruz” dedi.

“HUKUKLA HESAP SORMAK İÇİN LİSTE TUTUYORUM”

İmamoğlu “Günün birinde intikam almayı düşündüğünüz kişilerden oluşan bir kara listeniz var mı?” sorusu üzerine de “Allah’a şükür kindar değilim. Çünkü biriyle eğer bir hesabım varsa onun yüzüne söylemekten hiç çekinmedim. Zaten kin duymak, intikam almak kötü bir duygu. Öyle bir kişisel hakkım olduğunu da düşünmüyorum. Bunun başka yolları var. Hukuka başvurursunuz vesaire… Ama tabii hukukun ve adaletin gerçek anlamda tesis edildiği güne kadar hukukla hesap sormak için liste tutuyorum” dedi.

“SEÇKİNLER KULÜBÜ DEĞİL HAK ETTİLER”

İmamoğlu İBB'nin açtığı yurtlarla ilgi soru üzerine de bu yıl öğrenci kapasitesinin 5 bine ulaşacağını belirterek “İBB geçmiş dönem seçilmiş bir öğrenciye yurt dışına gitsin diye 100 bin dolar verdi. Biz 75 bin öğrenciye burs vermeyi, 5 bin gencimize yurt imkanı sağlamayı ve bin 500 kız öğrenciye burs imkanı sağlamayı tercih ediyor. Onlar bir öğrencinin peşinden koşturup onu yurt dışına yollamış, sonra onu milletvekili yapmış ya da danışman yapmış olabilirler. Ama biz buradaki yüz binlerce gencimizin arasından, Seçkinler Kulübü değil gerçekten hak ettikleri için elde ettikleri burslarla ülkeyi de hak ettiğimiz şekilde yöneteceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“DEĞİŞİM ZAMANI”

“Siyaset neden profesyonel bir meslek olarak görülüyor, koltuğa oturan kalkmıyor?” sorusu üzerine de İmamoğlu şunları söyledi:

* “Siyaset başka bir mecraya oturmak zorunda.. Ben bir iddiayla siyasete dahil oldum. Yaşadığım beldedeki yaşamı değiştirmek, insanlara yapılan bir kısım siyasi yetkileri üzerinden zulümlere son vermek gibi kendince ideallerim vardı. Ben siyaseti yarın bırakacakmış gibi yapıyorum. Çünkü siyasette yarın bırakacakmış gibi yaptığınız takdirde, sizin aslında yetkinizin insanlarda olduğunu, vatandaşta olduğunu, oy verirse devamı oy vermezse tamam bu kadar basit. Hele hele yeni neslin buna tahammülü yok.Onların zihinlerini, onların bakış açılarını analiz etmeden geleceğe bakamayız. Bu bakımdan bu hala bu devam ediyor ve canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı.”

“ÜLKEDE SİYASET YAPACAK İNSAN KALMAZ”

‘Ahmak davası’ ile ilgili soru üzerine de İmamoğlu “Siyasetin yargıya müdahalesinin bu kadar somut bir örneğini bulamazsınız. Olmaz bu kadar diyeceğiniz bir durum. Ülkede siyaset yapacak insan kalmaz. Ki bana söyleneni iade ediyoruz yani. Ve buradan ceza veriyorsunuz. Ben de diyorum ki; varsa mertliğiniz kardeşim, yargıya müdahale etmemin mertçe yarışalım. Meydan burada bekliyoruz” dedi.

İmamoğlu, “Olumsuz bir sonuçla karşılaşırsanız yolunuzu değiştirir misiniz” sorusuna da “Sonuna kadar mücadele edeceğiz” yanıtını verdi. Şenlik Zeynep Bastık konseri ile sona erdi.

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