İmamoğlu’na ‘limon kumpası’ davasında karar çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun satın aldırıp vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili 'kurgu' haber yaptırdıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığa ceza yağdı.

Ali Ekber ŞEN

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun pandemi döneminde Mersin'den satın aldırıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurgu video röportaj ve haber yaparak, “yandaş üreticiden alıyor” algısı oluşturmaya çalışan sanıklar mahkum oldu.

Sanık Mahmut Dölek 10 ay 15 gün, Ömer Tuncel, Ömer Sezer ve Emrah Toraman ise 265'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

“YANDAŞ VURGUSU YAPALIM”

Türkiye'nin limon ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan Erdemli'de kendisine ait internet sitesi bulunduğu belirlenen Mahmut Dölek, olay görüntüyü çekmek üzere bir bahçede AKP eski ilçe yöneticilerinden Ömer Tuncel'le buluştu.

Bundan sonrası video kayıtlarına bire bir girdi. Buna göre AKP'ye yakın olan ve partinin ilçe teşkilatında da çektirdiği fotoğrafları bulunan Mahmut Dölek, AKP'li Ömer Tuncel'i de üretici rolüne büründürdü.

Dölek, üretici rolüne büründürdüğü Ömer Tuncel'i, nasıl konuşacağı konusunda yönlendirdi. Üretici rolündeki Tuncel, görüntü çekilirken limonun Ekrem İmamoğlu tarafından satın alındığını söyleyip konuşmasına başladığı sırada araya giren Mahmut Dölek, “Olmadı, yandaş stokçudan aldı. Yandaş vurgusu yapalım” dedi.

Üretici rolündeki Ömer Tuncel ise ‘Yandaş stokçu dersek, diğer Limonculara zarar veririz” diye cevap verdi. Bu sırada görüntü çekmeyi kesen Dölek ise, ‘Ekrem İmamoğlu yandaş stokçulardan 100 ton limon aldı, bizden herhangi bir limon almadı. Bunu yandaş stokçulardan aldı' diyeceksin' diyerek kendisini yönlendirdi. Dölek'in yönlendirmesi ile yeniden konuşmaya başlayan Ömer Tuncel ise, “Ekrem İmamoğlu'nun 100 ton limon aldığı söyleniyor. Ancak, aldığımız bilgiye göre Erdemli'den almadı. Aldığımız ve duyduğumuz bilgiye göre Tarsus'tan kendi partisine yakın bir stokçudan aldı” diye konuşmuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer’in önerisi ile harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın alıp, dağıtımını yapmıştı.

Limon üreticisiyle konuşup, konuyu haberleştirmek isteyen kameraman Mahmut Dölek, üreticiyi kendi yönlendirmeleriyle konuşturup yanlış bilgiler vermeye zorlayarak asparagas bir haber kurguladı.

Söz konusu olayın ortaya çıkması üzerine İmamoğlu'nun şikayeti üzerine olayın üzerinden yaklaşık 8 ay geçtikten sonra Erdemli Yerel Diriliş Gazetesi imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, çiftçi rolüne bürünen arkadaşı Ömer Tuncel, cep telefonu ile görüntüyü çektiği ileri sürülen Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman’ın yanı sıra Kumkuyu eski Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer’in ifadeleri alındı.

4 kişi hakkında İstanbul Büyükçekmece 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü Hakaret” suçundan dava açıldı.

“MİZAH İÇİN ÇEKTİK”

Zanlılardan Mahmut Dölek'in savcılıkta verdiği ifadesinde, Ekrem İmamoğlu’nun limon üreticileri hakkında atmış olduğu bir sosyal medya mesajı üzerine bunu haber konusu yapmak istediğini, Ömer Tuncel ile röportaj ayarladığını, Emrah Toroman bahçeye gittikleri yönünde ifade vermişti.

Dölek, arkadaşı Ömer Tuncel'in bahçesine gittiklerini ve limon üreticilerinin mağduriyetiyle ilgili röportaj yaptıklarını, amaçlarının ise mizah yapmaya yönelik olduğunu da belirtmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonrası olayla ilgili hazırlanan iddianame Büyükçekmece 6.'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun itibarını sarsmak, yalan haber yapmak ve kamuoyu gözünde küçük düşürmek suçlamaları yöneltildi. 4 kişi hakkında 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istendi.

DAVA SONUÇLANDI, 4 KİŞİ CEZALANDIRILDI

İstanbul Büyükçekmece 6.ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sonuçlanan dava ile ilgili gerekçeli karar yazıldı.

Gerekçeli karara göre Ekrem İmamoğlu'na limon kumpası videosunun çekilmesi ile oluşan ‘Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü Hakaret” suçundan yargılanan 4 sanık hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme sanıklar Mahmut Dölek'e 10 ay 15 gün, Ömer Tuncel, Ömer Sezer ve Emrah Toraman'a ise 265'er gün hapis cezası verdi. Sanıkların kararı temyiz edeceği öğrenildi.