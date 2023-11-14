İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında ‘soruşturmanın genişletilme talebi’ reddedildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Erzurum mitinginde gerçekleştirilen taşlı saldırıyla ilgili açılan kamu davasına katılma talebi kabul edildi. Mahkeme, İmamoğlu'nun avukatlarının sanıkların 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ettiklerini belirterek dosyanın 'görevsizlik kararı' verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi ve soruşturmanın genişletilmesi talebini ise reddetti.

Orhan BOZKURT

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Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Erzurum’da düzenlenen miting sırasında yaşanan taşlı saldırıyla ilgili açılan davada yeni karalarını açıkladı. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamu davasına katılma talebini kabul etti. Soruşturmanın genişletilme talebini ise reddetti.

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ VE GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Taşlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında 7. Asliye Ceza Mahkemesi 28 sanık hakkındaki adli kontrol kararını kaldırmıştı. Dün görülen ilk duruşmanın ardından mahkeme diğer kararlarını da açıkladı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının, sanıkların ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ ettiklerini belirterek dosyanın ‘görevsizlik kararı’ verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi ve soruşturmanın genişletilmesi talebini reddetti.

GÖRÜNTÜLERİ BİLİRKİŞİ İZLEYEREK RAPOR HAZIRLAYACAK

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, adli emanette kayıtlı bulunan miting anı ve diğer kamera görüntü cdlerinin ise uzman bir bilirkişiye gönderilerek ayrıntılı çözüm yapılıp rapor hazırlanmasını istedi.

Mahkeme ayrıca müştekiler Ekrem İmamoğlu, Suat Dülger, Murat Ongun, Senanur Polat, Mustafa Akın ve Onur Günal’ın ise dava konusu suçlardan zarar görme ihtimali gözetilerek CMK’nın 237 ‘nci maddesine göre ayrı ayrı kamu davasına katılmalarına karar verdi.

Mahkeme, avukatının talebi doğrultusunda İBB Başkanı İmamoğlu’nun mahkemede dinlenmesinden de vazgeçdi.

DURUŞMAYA GELMEYEN SANIKLARA ZORLA GETİRİRLECEK

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmaya katılmayan sanıklar Murat Aktaş, Şenol Çelik, Furkan Kılıç ve Muhammed Çelik’in ise bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar verdi. Ayrıca bu sanıklara SMS gönderilecek. Mahkemede ifade vermeye gelmeyen müştekilerin ise bir sonraki duruşmaya da gelmemeleri halinde dinlenmelerinden vazgeçilecek. Duruşma 25 Aralık’a ertelenmişti.

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