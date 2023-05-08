İmamoğlu’na taşlı saldırı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yapılan ve çok sayıda kişinin yaralandığı taşlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine düzenlenen taşlı saldırının yankıları sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Dadaşlarla kimse başa çıkamaz” gibi provokatif söylemlerini sürdürürken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili ilk kez konuştu. Edirne’de miting yapan Erdoğan, şunları söyledi:

– “Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetimindeki çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye çalışıyorlar.

– Teknolojik imkanların böyle geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar.

– Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden 14 Mayıs’ta sandıklara iyi sahip çıkmanızı istiyorum. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz. İnşallah 14 Mayıs’ta yola devam edeceğiz.

– Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar.

– Aynı senaryonu bir önceki seçimlerde de sahnelediler. Kardeşliğimize leke süremeyecekler. 14 Mayıs’a kadar kafası karışık en az bir komşunuzu dostunuzu bulup kendisini Türkiye yüzyılı safına katmanızı istiyorum. Selamımla desteğini istemenizi istiyorum.”

“O YÜRÜ DEMEZSE YÜRÜYEMEZSİN”

Cuma günü Erzurum’da olan Erdoğan, dün İstanbul’da yaptığı mitingde, saat 17.02’de, henüz İmamoğlu’nun mitingine saldırı gerçekleşmeden önce şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dadaşlar bizim otobüsün adeta önünü kestiler, yürütmüyorlar. Fakat alana bir geldik, maşallah, orada da 130 bin kişi. Dadaş bu Dadaş? O yürü demezse yürüyemezsin ve onlarla beraber alana yürüdük. Alandaki coşku yine bir başkaydı.”

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