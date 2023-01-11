İmamoğlu’na yeni dava: Avukatı SÖZCÜ’ye konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla dava açıldığı öğrenildi. SÖZCÜ'ye konuşan İmamoğlu'nun avukatı "Danıştay’ın Ekrem başkanın ihale süreçleriyle ilgili olarak dahli, talimatı, yönlendirmesi, yetkisi, imzası vb. bulunmadığını tespit etmesine rağmen savcılığın bu tespiti gözetmeyerek açtığı bir davadır" dedi.

Fırat FISTIK

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Beylikdüzü’nde 2015 yılında bir ihale düzenlendi. İhaleyi kaybeden şirket itiraz etti ancak bu itiraz belediye tarafından reddedildi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı inceleme yaptı ve raporu savcılığa iletti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da yürüttüğü soruşturma sonucunda, ihaleyi kazanan firmanın haksız yere ihaleyi kazandığını belirterek soruşturmayı davaya dönüştürdü.

AVUKATINDAN SÖZCÜ’YE AÇIKLAMA

SÖZCÜ’ye konuşan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat ise 5393 sayılı Belediye Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kamu İhale Kanunu’na göre İmamoğlu’nun ihale yetkilisi sıfatı taşımadığına dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Danıştay'ın Ekrem başkanın ihale süreçleriyle ilgili olarak dahli, talimatı, yönlendirmesi, yetkisi, imzası vb bulunmadığını tespit etmesine rağmen dosyanın bir bütün olarak savcılığa gönderilerek, savcılığın bu tespiti gözetmeyerek açtığı bir davadır”

İhaleye fesat karıştırma suçlamasıyla İmamoğlu’nun üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası isteniyor. Savcılık bununla beraber kamuoyunda tartışma konusu olan, siyasi yasağı da İmamoğlu için ayrıca istedi.

Davanın ilk duruşması 15 Haziran’da görülecek.

SON BİR AYDA GAZA BASILDI

Yakın bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de 1668 kişinin veya yakınının ‘terörle iltisaklı’ olduğunu iddia etmiş. Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmuştu. Bununla birlikte İmamoğlu’nun soruşturma açıldığı takdirde görevden alınabileceği söylentileri kamuoyunun gündemine gelmişti.

Aralık ayında görülen diğer davada ise İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. TCK 53/1 maddesi uyarınca da siyaset yasağı kararı alındı. Bu cezanın onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.

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