İmamoğlu’ndan AKP’nin ‘vaadine’ tepki: 21 yıl sonra mı aklınıza geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin ‘Mülakat’ vaadini eleştirerek, “21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız, hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi 'Artık mülakat yok' demek” dedi.

İsmail AKDUMAN

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Atatürk meydanında toplanan kalabalığı “Evladınız geldi sizi selamlıyor” diyerek sözlerine başlayan Ekrem İmamoğlu, Giresun’a sonucu güzel biten şeyler için geldiğini anlattı.

16 milyon İstanbullunun en demokratik haklarının gasp edildiği seçimden sonra kente geldiğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Dünyanın en mutlu insanı olmuştum. Çünkü beni bütün Giresunlular bağrına basmıştı. Ne mutlu bana demiştim. Ben memleketime, 86 milyona, 16 milyon insanıma, Karadenizliye, Giresunluya mahçup olmayacağım demiştim. Çok çalışacağız demiştim.

*O tarihin sonrasında İstanbul’da bir demokrasi zaferi kazanmıştık. 13 bin oyu beğenmeyen, şimdi bu ülkeyi yönettiğini zanneden akıl, tam 806 bin oy farklı bir demokrasi tokadı yedi. Sonrasında yine güzel şehrimi ziyarete geldim.

*Burada, Piraziz, Tirebolu, Eynesil’de belediyelerle iş birliği yapmıştık. Çalışkan başkanlarımla güzel projeler hazırlamıştık.

*Onları burada hizmete açmak için geldiğimde beni yine sözüm ona bir söz üzerinden rekor bir şekilde tam 2.5 seneden fazla bir süreye mahkum etmeye kalkan bir mahkeme kararı aldılar. 2.5 sene. Halbuki o densiz kişiye sözünü iade etmiştim.

*Ama ben yine sizinle dertleşmeye geldim bir cuma günüydü, camiden çıktık bu meydanda yine sizinle dertleştim.

“HAK, HUKUK, ADALET OLMAZSA HİÇBİR ŞEY OLMAZ”

Dün kente yağmur yağdığını hatırlatan İmamoğlu, bugün ise güneşin açtığını sözlerine ekleyerek, “Dün yağmur bereketiyle Giresun’daydı. Bugün bahar güzel yüzünü gösterdi. Bahar beni karşıladı Giresun’da, Bahar. Sizlerle bir arada olmak ve 14 Mayıs’a giden bu yolculukta hem adaleti konuşmak, hem hak hukuku konuşmak, hem Giresun’u konuşmak bu şehrin fındığını, gençlerini, güzel insanlarını konuşmaya geldim. Hak, hukuk, adalet olmadan hiç bir şey olmaz. Memleketimin insanlarına hukuku tesis etmeden vereceğiniz hiç bir vaadin geçerliliği olmaz. Hak, hukuk, adalet, vicdan, erdem denince, devlet ahlakı, devlet insanı duruşu denince akla gelen o kıymetli ismin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdim size” diye konuştu.

“ŞİMDİYE KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ?”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık mülakatları kaldıracağız” sözlerine de cevap veren Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Geçen hafta bir konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı ‘artık mülakat yok’ dedi. Şimdi artık yok demek! Ya siz acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız?

*Kaç milyon kişilik insanların hakkını yediniz? 21 yıl sonramı akılınıza geldi ‘artık mülakat yok’ demek. Şimdi 21 yıl yönettiniz, efendim mülakat yok.

*21 yıl yönettiniz, efendim İstanbul’da deprem sorununu 5 yılda çözeriz diyorsunuz. 21 yıl bu ülkeyi yönettiniz. Şimdi gelecekler size diyecekler ki, fındığın sorununu biz çözeriz diyecekler. Bence yüzbinlerce Giresunlu buna kahkahayla güler.

*Bunların dediğine inanmayın sakın. Ama biz size söz veriyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız da size söz veriyor.

*Diyor ki, biz tek bir vatandaşımızın dahi hakkını yedirmeyeceğiz kardeşim. Biz devletin her kademesinde liyakate destek olacağız, liyakati önemseyeceğiz. Biz bu ülkeyi memleketimin evlatlarıyla yöneteceğiz.

*Bizler memleketimizin evlatları yerine, sadece bir avuç insanla, eşiyle, dostuyla, akrabasıyla, damadıyla, kızıyla, geliniyle, ailesiyle, siyasi cenahın akrabalarıyla ülkeyi yönetme devrine son vereceğiz. Onlara evinize gidin, hadi güle güle diyeceğiz. Hepsini evlerine yollayacağız.

“BİZ İNSANLARIMIZI ZENGİN YAPMAYA GELİYORUZ”

Kentin kişi başı milli gelirinin ülke ortalamasının yarısı kadar olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, fındığı 4 dolara alacaklarını belirtti.

4 yıldır İstanbul’da görev yaptığını vurgulayan Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

*İstanbul’da Giresunlu hemşerime, akrabalarınıza sorun, bir Allah’ın kulunu bir başkasından ayrıt etmedik. Hizmetimizi eşit yaptık.

*Ekonominin zor günlerinde çocuğumuza, kadına, gençlere, sahip çıktık. Bursundan desteklere varıncaya kadar. Ne demişlerdi, bunlar gelince yardımları keserler demişlerdi. 5 katına çıkardık.

*Biz şunu diyoruz, memleketimin insanının ihtiyacı, yoksulluğu varsa onu mutlaka telefi edeceğiz. Ama biz insanlarımızı yoksulluğa mahkum değil zengin yapmaya geliyoruz. Üretmeye, ürettirmeye geliyoruz.

*Sevgili gençler size söz veriyorum. Liseyi burada okuyan sonra üniversiteyi okumaya giden bir ağabeyiniz, arkadaşını bir yol arkadaşınız olarak size söz veriyorum. Hiç birinizin hakkını yedirmeyeceğiz.

*Ama sınavda ama işe girişte hiçbir yerde hakkınızı yedirmeyeceğiz. Memleketimizin itibarını yükselteceğiz.

*Gençlerimizin üretici, yaratıcı olmaları için onları özgür kılacağız. Gençlerimizin sesinin kısıldığı bir Türkiye değil, gençlerimizin sesinin gür çıktığı bir Türkiye var edeceğiz. Ama neyin iktidarı biliyor musunuz? Bir avuç insanın iktidarı değil, 86 milyon insanımızın, milletin iktidarı geliyor.

“MUTLAKA OY KULLANIN”

İlk defa oy kullanacak olan gençlere seslenen İmamoğlu, onlardan mutlaka oy kullanmalarını istedi.

Bu süreçte gençlerden doğru bir karar vermeleri gerektiğini ileri süren İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Gençlerimizin bu süreçte bunun bir revizyon dönemi olduğunu, bunun bir hak hukuk adalet olduğunu, bunun bir kişini dediğini olduğu değil milletin dediğinin olduğu, 86 milyon insanın fikrinin alındığı, devletin vatandaşa gücünü değil, devletin vatandaşa şefkatini, anlayışını, güzel duygularını gösterdiği bir dönem geliyor.

*Devletin başındaki insanın çocukları, gençleri, yetişkinleri, hanımefendileri beyefendileri fırçaladığı değil.

*Atatürk’ün gözünün içine baka baka dinlediği bir dönem geliyor. Somurtkan, yüzü asık, konuşurken döver gibi, söver gibi konuşan değil.

*Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet bu devletin yöneticilerinin vatandaşa karşı haddini bildiği yönetimdir.

*Cumhuriyet öyle bir sistemdir. Yani bir yönetici vatandaşa haddini bildirdiği değil, bir yönetici vatandaşa karşı haddini bilecek. Millet seçtiği için biz buradayız.

“SON 30 YILDA EN ÇOK GEZEN BAŞKAN KİM?”

Partizanlığı yok edeceklerini, parti ayrımı yapmadan herkese hizmet edeceklerini, kurumlar ve belediyeler arasında parti ayrımı olmayacağını, belediye başkanı olduğu zaman kendisiyle görüşülmediğini hatırlatan İmamoğlu, kendisinin ve Mahsur Yavaş’ın da masaya katılmasıyla güçlendikleri söyledi.

Bayram geldiğini ve insanların bayramı kutlayamadığını belirten Ekrem İmamoğlu, emeklilere bayram primi olarak 15 bin lira vereceklerini sözlerine ekledi.

Seçime 30 gün kaldığını ve çok çalışılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, herkes ile konuşulmasını ve sandıklara sahip çıkılmasını isteyerek, kendisine çok geziyor diyenlere de cevap verdi:

*Bir de biz çıktık sahalarda geziyoruz. Bu gücümüzü anlatın. Benim farklı yerlerine gidip gezmem onların ağırlarına gidiyor. Çatlıyorlar patlıyorlar.

*Bir şey söyleyeyim mi çatlayın da patlayın kardeşim. Hiç önemli değil. Diyorlar ya Ekrem İmamoğlu, oraya gidiyor buraya gidiyor İstanbul işleri. Hayır ben İstanbul’daki işlerimi ihmal etmiyorum. Her hafta 10 tane açılış yapıyoruz. Ama size şunu söyleyeyim.

*Son 30 yılda İstanbul’un en çok gezen belediye başkanı size göre kim? (kalabalık Erdoğan diye bağırıyor) Vallahi o. İstanbul’da hiç durmamış, benim 10 katım. Her halde o günüde kadar hiç gezmemiş. Fırsat bu fırsat her şehri gezeyim demiş. Benim gibi milletle dertleşmeye de gitmemiş”

Öte yandan konuşmasının sonunda “Fındık dalda tekleme, Tayyip bizi bekleme, Ekrem gelmiş şehrime, Heç keyfime elleme” yazılı pankartı okuyan Ekrem İmamoğlu, “Bekle bizi Anadolu, Her zaman bir aklın yolu, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” diyerek sözlerini tamamladı.

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