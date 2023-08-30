İmamoğlu’ndan Akşener’in sözlerine tek cümlelik yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "İmamoğlu ve Yavaş’ın, Türk Milleti’nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözlerine yanıt verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının açılış törenine katıldı. İmamoğlu, Eminönü’nde gerçekleştirilen törende bir konuşma gerçekleştirdikten sonra, basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte tramvayla yolculuk yaptı. İmamoğlu, tramvayda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“BİZ HER ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ”

Meral Akşener’le görüşüp görüşmediği ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:

– Biz her zaman görüşüyoruz. Biliyorsunuz bu hattın ilk bölümünü Sayın Akşener’le Sayın Kılıçdaroğlu ile açmıştık. Bugün de buradayız, İYİ Parti İl Başkanımızla açıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekilimiz burada. Yolumuza nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Biz hep söyleriz bir ittifakla bir seçim kazandık.

– Allah’ın izniyle bu önce dönemimizi hayırlısıyla bir bitirelim, bizi destekleyenlere layık olalım, ondan sonrası toparlanır, çözülür. Biz neyi çözmedik ki. Biz davetlerimizi her zaman yapıyoruz. Tabi resmi bir bayram, kutlama programları var, herkesin kendi konumu gereği atılması gereken devlet programları var. Buradayız, İstanbul’da ne mutlu bize ki yine başladığımız prensiplerimizle Millet İttifakı’nın değerli İl Başkanı burada.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

İmamoğlu’na bir basın mensubu tarafından Akşener’in ‘Ateşten gömleği giydiremedim’ ifadesi de soruldu, İmamoğlu bu soruyu ise “Her şey çok güzel olacak” şeklinde cevapladı.

“ADAYIM DEMEK HADSİZLİK OLUR”

İmamoğlu bir başka gazetecinin “Adayım diyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben yola çıktığımı söyledim. Adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim”

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