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İmamoğlu’ndan Bakan Mehmet Şimşek ve Abdülkadir Uraloğlu’na ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettiğini duyurdu.

Yayınlanma: 21:00 - 16 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İmamoğlu’ndan Bakan Mehmet Şimşek ve Abdülkadir Uraloğlu’na ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İki bakana ziyarette bulunduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul'u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim” dedi.

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