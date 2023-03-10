İmamoğlu’ndan deprem seferberliği çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy’de deprem riski taşıyan 56 yıllık bir apartmanın yıkımına eşlik etti. İmamoğlu “24 seneyi ne yazık ki rölantide geçirdik. Şimdi gaza basmalıyız ve bütün binaların yenilenmesiyle ilgili müthiş bir seferberlik ilan etmeliyiz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB'in iştirak şirketi KİPTAŞ, “Tek Yapı Dönüştürme Projesi”ne Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde bulunan 1967 yılında inşa edilen riskli yapı Ferah Apartmanı ile devam etti.

4 katlı olan 56 yıllık binanın yıkımına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

İmamoğlu riskli yapı yıkılırken yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde bir binanın kaç cana mal olabileceğini gördüklerini belirterek “Ne yazık ki deprem bölgesinde binlerce binamız yıkıldı ve ne acıdır ki insanlarımıza tabut oldu” dedi.

Deprem bölgesi Hatay'a doğru yola çıkacağını söyleyen İmamoğlu, cumartesi günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bölgede incelemelerle bulunacaklarını da söyledi.

İSTANBULLULARI SORUMLU DAVRANMAYA ÇAĞIRDI

İmamoğlu “İstanbul’un her binasını dönüştürmek konusunda kendimizi azami gayret içerisine soktuk. Birinci sırada vatandaşlarımızdan başlamak isterim. Vatandaşlarımız uzlaşama, bu süreci uzatır ise var olan tehdide inanılmaz derecede tedbirsiz davranmış olurlar. Çünkü depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. İnsanlarımızı tehdit eden binalarda oturmak, bile bile insanın kendisini, Allah geçinden versin, ölüme bırakmak demektir. Burada bile uzlaşı 2 yılda sağlandı” dedi.

İmamoğlu bir vatandaşın kendisine 3.5 yıldır uzlaşamadıkları için riskli binalarını yenileyemedikleri için şikayette bulunduğunu anlatarak “Vatandaşlarımızın bu sürece en üst seviyede duyarlı olması şarttır. Mali beklentiler ve bunun gibi birtakım hususlar üzerinden süreci uzatmak gerçekten büyük bir tehdittir. Toleransınızı ve anlaşma zeminini en üst seviyeye taşıma konusunda bütün İstanbullu hemşerilerimi sorumluluğa davet ediyorum” çağrısında bulundu.

DEPREM KONSEYİ VURGUSU

Devletin de alması gereken önlemler olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Uzun uzadıya anlatmayacağım. Niçin bir arada çalışmamız gerektiğini, niçin bu kararların en hızlı şekilde sonuca evrilmesi gerektiğini, planlamasından birtakım mali imkanların sunulmasına, bazı yönetmelik ve hukuki konuların tek bir çatı altında yönetilmesinden bütün kurum, kuruluş ve STK’ları, şahısları tek çatı altında toplanmasına varana kadar Deprem Konseyi tarifimiz tam da aslında zamanı kısaltmaya, hızlandırmaya dönük bir adımdır” diye konuştu.

BAKANLIĞA ÇAĞRI: SEÇİM VAR BİZ ÇÖZECEĞİZ DEMİYORUM

Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere bütün ilgili bakanlıklara tekrar çağrı yapan İmamoğlu şunları söyledi:

*Bakın ‘2 ay sonra seçim var biz çözeceğiz' demiyorum. Hala çağrı yapıyorum. Çünkü bunun bugünü, yarını yok. Bunun seçimi vesairesi de yok. Bu bir seçim vaadi sahası asla değil.

*Bugün bir araya mı gelelim? Buyurun gelelim. Aksaklıklar ne? Çağırın, koşa koşa gelelim. İstanbul’da toplantılarımızı yapalım. Bakın tekrar altını çiziyorum.

*Seçim vaadi meselesi değildir. Bu işin seçim takvimiyle ilgisi yoktur. Bugün bir doğru karar alalım. Seçimden sonra kim yönetecekse o devam ettirsin. Meseleye böyle bakmak gerekir.

YÜZDE 50'DEN FAZLASINDA KİRACILAR OTURUYOR

*İstanbul’da sıkıntılı binaların neredeyse yüzde 50'den fazlasında kiracılar oturuyor. Mal sahiplerinden daha fazla. Buradan sesleniyorum. Evet koşullarımız zor, Türkiye’nin ekonomik koşulları sıkıntılı. Ama kiralık ev konusunda dikkat etsinler.

*Her bina oturmayı kendilerine çözüm olarak görmesinler. Tabii İstanbul’un bir konut politikasına ihtiyacı var. İstanbul’da kiralık konut noktasında birtakım tedbir almaya ihtiyaç var. Bir ev kiralıyorsanız dikkat edeceksiniz.

*Çürük binayı yani ağır hasar almaya dönük tehdidi olan bir binayı hiç kimsenin kiraya verebilme hakkı olamaz. Bunu da engelleyici önerilerimiz var. İşte bütün bunları bir masada konuşalım arzusundayız.

“24 YILI RÖLANTİDE GEÇİRDİK”

İmamoğlu, geçtiğimiz aralık ayında İBB olarak bakanlığın kentsel dönüşüm için belirlediği bin 500 TL olan kira yardımını 4 bin 500 TL'ye çıkardıklarını hatırlattı.

İmamoğlu söyle konuştu:

*Dün itibariyle bakanlık da 3 bin 500 TL'ye çıkardı kira yardımını. Sevindiricidir, değerlidir, teşekkür ediyoruz ama İstanbul için bu bile bir şey ifade etmiyor. İstanbul’daki Deprem Konseyi’nde bunları konuşmalıyız.

*Bu şekilde baktığımızda her gün 10'larca, 100'lerce binanın yenilenmesine katkı sunan insanlar oluruz. Ve İstanbul’umuzun buna çok acil ihtiyacı var. 24 seneyi ne yazık ki rölantide geçirdik.

*Şimdi gaza basmalıyız ve bir an önce bütün binaların yenilenmesiyle ilgili müthiş bir seferberlik ilanıyla yol yürümeliyiz. Kararlılığımı göstermek adına burada yıkılacak bu binayı tekrar insanlara göstermek tabiri caizse imrendirmek istiyoruz.

*Bütün binaları KİPTAŞ yenileyemez. Sektörü harekete geçirmek istiyoruz. İnsanları bu konuda motive etmeye çalışıyoruz.

*Lütfen yuvalarımız sağlıklı ve dirençli olsun. Bu konuda yoğun çaba içerisinde olacağız. Sadece İstanbul’a değil, Türkiye’mizin her yerine örnek olma konusunda kararlıyız.

*Deprem bölgesine gidiyoruz. Bölgenin yeniden yapılanması hususuna özenli bir ilgimiz var, çabamız var. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz

2 YIL ÖNCE RİSKLİ YAPI İLAN EDİLDİ

Yıkımı yapılan bina ile ilgili bilgi veren Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt da “18 bağımsız birimden oluşuyordu. Yıkıyoruz ve yerine 20 tane bağımsız birim yapılacak. 9 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Artı 2 daireden elde edilecek gelirle vatandaşın borçlanmasını düşürdük. Vatandaşımız ortalama 600 bin TL borçlanarak 12 ay sıfır faizle borçlanarak ya da isterse uzun vade bize yapılarını yeniletecek. 2 yıl önce riskli yapı olduğu tespit edilmişti. 2 yıllık bir uğraş sonucunda tahliyeyi tamamladık. Yapı Marmaray'a komşu olduğu için stratejik öneme sahip. Bu aksta böyle riskli yapılarımız var, uzlaşma süreçleri devam ediyor. Olası afet sonrasında Marmaray stratejik öneme sahip” dedi.

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