İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bunların utanmaları bile kalmamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yapılan taşlı saldırıyla ilgili olarak söylediği "Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar" sözlere İmamoğlu'ndan sert yanıt geldi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana’da halka seslendi.

Dün Erzurum’da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya cevap veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“BUNLARIN UTANMALARI BİLE KALMAMIŞ”

“Cumhurbaşkanı ne diyor; biz olayı provoke etmişiz. Onlara kalsa, utanmadan bir de kendimize taş attırmışız. Nasıl gücümüz var ki kendimize taş attırırken emniyet müdürüne de valiye de talimatı ben veriyorum. Biz öyle bir ahlaka sahip değiliz. Bunların utanmaları bile kalmamış.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nun mitingine yapılan taşlı saldırıyla ilgili olarak bugün Edirne’de “Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler” dedi.

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