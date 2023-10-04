İmamoğlu’ndan Erkan Baş’ın yürüyüşüne destek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'dan Ankara'ya yürüyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a destek verdi. İmamoğlu, "Seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak sayılması düşündürücüdür" dedi.
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı ‘Özgürlük Yürüyüşü' dördüncü gün geride kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Baş’a destek verdi.
“YÜRÜYÜŞÜ DESTEKLİYORUM”
İmamoğlu, “Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş’ın, seçilmiş milletvekili Can Atalay için başlattığı yürüyüşü destekliyorum. Seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak sayılması düşündürücüdür. Türkiye’de her açıdan dar bir alana sıkıştırılan siyaset anlayışını baştan aşağı değiştirmek, gerçek bir demokrasi ve adalet inşası için zorunluluktur” ifadelerini kullandı.