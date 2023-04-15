İmamoğlu’ndan gençlere: Onlara haddini bildireceksiniz

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Samsun’da konuştu. Gençlere seslenen İmamoğlu, “Sizleri yok sayan, önemsemeyen, surata asık, hatta bazen hakaret eden, bazen hırpalayan, bazen söver gibi konuşan, hangi yönetici varsa; ne yapacaksınız biliyor musunuz? Onlara haddini bildireceksiniz" dedi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Giresun ve Ordu'nun ardından Samsun'da da miting gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Samsunlular, konuşma yapılacak platforma el ele çıkan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, şöyle konuştu:

“HERKES GENÇLERE GÜVENMEK ZORUNDA”

*Büyük ve önemli işler yapmak isteyen herkes ama herkes, gençlere güvenmek zorundadır. Gençlere saygı göstermek zorundadır. Gençlere eşit ve adil davranmak zorundadır. Ben gençlere çok güveniyorum.

*Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Sizlere önümüzdeki 14 Mayıs’taki seçimde, demokrasiyi vaat ediyoruz. Bu demokrasi mücadelesinin yolculuğu; hak, hukuk ve adalet yolculuğudur.

*Erdemli bir yürüyüştür. Devlet insanlarının göreve geleceği bir yol yürüyüşüdür. Memleketimizin değişim anıdır. Kararlılık gerektirir. Asla vazgeçmemek gerektirir.

“BU YOLCULUKTA HEPİMİZE ROL DÜŞÜYOR”

*İşte bu yolculukta, 14 Mayıs’ta sizlere Cumhurbaşkanımız olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdim. Bu kararlı yolculukta hepimize rol düşüyor. Bu kararlı yolculukta hep birlikte hareket etmek gerekiyor.

*Gençler, bu seçimde verecekleri oylarla belirleyici olacak. Kendi geleceklerine dair önemli bir yolculuk çizecek gençlerimiz.

*Çünkü, kesinlikle ve kesinlikle her hükümet, aslında gençlerin hayatlarında önemli izler bırakırlar. Yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla her hükümet, gençlerin hayat yolculuğunda önemli bir etki yaratır.

“GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞERLER”

*Bir hükümet, 20 yılı aşkın hükümetlerinden sonra, işe alımlarda mülakat mekanizmasını getirmişse ve 21 yıl boyunca o mekanizmayla neredeyse bir neslin kaderiyle oynamışsa, gençlerin umutlarının kırılmasına, bu ülkede adalet olmadığına inanmalarına yol açmışsa, işte 21 yıl sonra bu hükümet kalkıp, ‘Mülakatı kaldırıyorum' derse; gülünç duruma düşerler.

“GENÇLERİN AYAĞA KALKMA ZAMANI”

*Demek ki, 21 yıl boyunca insanların haklarını korumadınız. Gençlere bu ülkede hak, hukuk olduğuna dair inanç vermediniz. Gençlerin umutlarını kırdınız. Şimdi zaman ne biliyor musunuz? Gençlerin ayağa kalkma zamanı.

*İşte bu saat itibariyle Millet İttifakı, gençlerin geleceğini inşa edecekler. Gençler, devletin kadroları oluştururken, liyakatlerine göre görev alacaklar. Gençlere yönelik hiçbir ayrımcılık yapılmayacak.

*Her birimizden toplanan vergilerle oluşan kaynaklarla, sadece ve sadece bir avuç insanın faydalandığı bir memleket değil, sadece yandaş olmasıyla tespit edilen insanlara ve bir avuç ailelere değil, 86 milyon insanımıza hizmet edeceğiz.

“BU ÜLKEYİ VATANDAŞIN ÖZGÜVENİ KURTARACAK”

*Biz, bu süreci değiştireceğiz. Bu süreçte, herkesin kendini değerli hissettiği bir süreci başlatacağız. Sizlere hizmet eden insanlar; eşit, adil ve saygıyla hizmet etmek zorunda olduklarını bilecekler.

*Hiçbir konuda sizden fazla hakları olmadığını bilecekler. Mülkün sahibi olmadıklarını bilecekler. Yöneticinin vatandaşa karşı haddini bilmek zorunda olduğu bir yönetimdir Cumhuriyet. Sizleri yok sayan, önemsemeyen, surata asık, hatta bazen hakaret eden, bazen hırpalayan, bazen söver gibi konuşan, hangi yönetici varsa; ne yapacaksınız biliyor musunuz? Onlara haddini bildireceksiniz, haddini.

*Sözümüzü sakınmadan, doğru bildiğinizi söylemeye, yapmaya devam edeceksiniz. Hayatı yeteri kadar ciddiye almaktan vazgeçmeyin.

*Bu ülkeyi, şu ya da bu siyasetçiye değil, başta gençler olmak üzere, vatandaşın özgüveninin kurtaracağını bilin. İşte Samsun'un ruhunda tam da bu var. 38 yaşındaki bir gencin liderliği var. Cumhuriyet'i kuran liderlik, işte böyle bir liderlik.

“GENÇLERE İSTEDİKLERİ GELECEĞİ HEDİYE EDECEĞİZ”

*Yüzüncü yılında, 21. yüzyıla yürürken, Cumhuriyet'imizi ayağa kaldıracağız. Türkiye’nin gereksinimlerine uygun becerileri, bütün gelecek nesil elde edecek. Gençlere dünyadaki akranlarından daha iyi imkanları, daha iyi fırsatları sunacağız Gençleri, bütün dünyayla rekabet edebilir hale getireceğiz.

*Gençlere, kendi ülkelerinde özgürce yaşadıkları, hayallerini kurdukları, umut ve güveni buldukları topraklarda yaşayacakları geleceği hediye edeceğiz. Yaşamak istedikleri, ayrılmak istedikleri değil; hayatlarını geçirmek istedikleri Samsunluları var edeceğiz bütün ülkemizde.

“HAYATTA GÜÇLÜ BİREYLER OLMANIZI SAĞLAYACAĞIZ”

*Genel Başkanım, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi; ‘Sana söz sevgili gençler.' Tam da bu anlattığım geleceği, sizlerin potansiyelinizi ortaya çıkaracağı bir geleceği, eşit fırsatlarla eğitim ve istihdam ortamlarını hep birlikte var edeceğiz. Gençlerimizi sesini kısamayacaklar.

*Twitter’larınızı kapatamayacaklar. Sosyal medyalarınızı engelleyemeyecekler. Hayatta güçlü bireyler olmanızı sağlayacağız.

“KILIÇDAROĞLU EMEKLİLERERE 15 BİN LİRA PRİM VERECEK”

*Bugün çok gördüm. Psikologlar atama bekliyor. Sosyal hizmet uzmanları atama bekliyor. Aynı zamanda öğretmenlerimiz atama bekliyor.

*Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, adil liyakatli bir biçimde bu atamaların hepsini yapacak; söz. Söz genç kardeşim, söz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Belki bu Ramazan Bayramı, bildiğiniz gibi olmayacak. Ekonomik sıkıntılar var, problemler var.

*Ama biliyorsunuz; 14 Mayıs’ta, hemen, iktidar olur olmaz, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere 15 bin lira prim verecek. Yani bayramlar devam edecek.

*Esas bayram, 15 Mayıs’ta. Demokrasi bayramı geliyor. Sevgili Samsunlular; son sözleşmemizi yapalım mı? Hazır mıyız? Bütün Karadeniz duyacak ama. Her şey çok güzel olacak. Sizin dilinize kurban olur bu Ekrem kardeşiniz. Her şey çok güzel olacak.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu’ndan “kaçak kafe” tepkisi

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan halka Kızılay çağrısı