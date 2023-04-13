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İmamoğlu’ndan halka Kızılay çağrısı

İstanbul Sultanahmet'te Kızılay'a giderek kan bağışında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu, halka çağrıda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Kızılay’a kan bağışında bulunan İmamoğlu, yayımladığı videoda halka çağrıda bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*’Kan her zaman hayat kurtarır’ gerçeği üzerinden herkesi kan vermeye davet ediyoruz.

*Her ne olursa olsun Kızılay’ın kan stoku olmadan olmaz. Ülkemizin, halkımızın ihtiyacı var; lütfen herkes kan versin. Kızılay’ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay milletçe hepimizin.

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