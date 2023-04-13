İmamoğlu’ndan halka Kızılay çağrısı
İstanbul Sultanahmet'te Kızılay'a giderek kan bağışında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu, halka çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Kızılay’a kan bağışında bulunan İmamoğlu, yayımladığı videoda halka çağrıda bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;
*’Kan her zaman hayat kurtarır’ gerçeği üzerinden herkesi kan vermeye davet ediyoruz.
*Her ne olursa olsun Kızılay’ın kan stoku olmadan olmaz. Ülkemizin, halkımızın ihtiyacı var; lütfen herkes kan versin. Kızılay’ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay milletçe hepimizin.