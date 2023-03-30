İmamoğlu’ndan İnce’ye: Hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur

İBB Başkanı İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye isim vermeden çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Türkiye’nin düştüğü sıkıntıların her birinde hem fikirsek ortada bir gerçek var; Millet İttifakı. Ya burada birleşirsiniz, ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur. Benim bu sözlerim siyaset arenasınadır. Herkes üstüne düşeni alacaktır” dedi.

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İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli ziyaretinin ardından vatandaşların yoğun ilgisi altında Edirne'ye doğru yola çıktı.

Edirne Belediyesi'nde konuşan İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı kararından vazgeçmeyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye isim vermeden göndermede bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Zorluklar olacak aşacağız. Problem çıkaranlar olacak çözeceğiz. Kötülük yapmak isteyenler olacak onlara engel olacağız. Menzilimiz tekse bizi bu yoldan kimse çeviremez.

*Farklı yollarda yürüyorsak, gerçekten demokrasi diyorsak, gerçekten bugünün iktidarı gitmeli diyorsak Türkiye'nin düştüğü sıkıntıların her birinde hemfikirsek ortada bir gerçek var; Millet İttifakı.

“O HESAPLARINIZIN YANLIŞ OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİNİZDE GEÇ OLUR”

*Ya burada birleşirsiniz, ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur. Bu birliğin gücüne herkesi davet ediyoruz. Bu davet resmi statünün içine eklenmeden de olabilir. Bunun örneklerini yaşıyoruz.

*Bizim yola çıkışımızın en büyük ödülü 1'inci turda seçimi kazanmaktır. Ve kazanacağız. Benim bu sözlerim siyaset arenasınadır. Siyaset arenasında yol yürüyen insanlara dairdir. Elbette herkes üstüne düşeni alacaktır.

“NE ŞANSSIZ ADAMSIN DİYORLAR”

*Tarihi bir dönemdeyiz. Bazı dostlarım diyor ki ‘ne şanssız adamsın, İBB Başkanı oldun bir gün bile sana nefes aldırmadılar. Her gün sana saldırdılar.' Bu saldırıların yanından 4 yılın 1.5 yılı pandemi ile geçti.

*Ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tariflenmesi gün ekonomik krizini yaşadık. Yanı sıra bir çok imkanların kanunun ötesinde elinizden alındığı bir dönemde görev yapıyorsunuz. Bir de üstüne hepimizin içini yakan acı depremin etkisi.

*İçinde bir de cumhuriyetin 100'üncü yılı var. 100'üncü yılda Türkiye'mizin ne yazık ki elde ettiği birikimlerin dahi heba edildiği bir dönemden sonra tekrar rehabilite edilmesi gereken atılması gereken reform adımlarının olduğu bir dönemin ferdiyiz.

*‘Ne kadar şanssızsın' dediklerinde hep şunu söyledim; aslında şanssız insanlar değiliz. Ben kendimi tarihte çok sorumlu bir kimlik olarak görüyorum.

*Şanssız değil tam aksine bu mesuliyetini yerine getirmekle sorumlu ve tarihin bu önemli döneminde görevinin hakkını veren bir insan pozisyonunda olduğumu düşünüyorum.

*Ve bu sorumlulukla işime sarılıyorum. Burada bulunan her dostumuz benzer bir sorumluluk taşıyor. Bu dönemde başarılı olmak zorundayız, başka bir şansımız yok.

İSTANBUL'U KAZANAN TÜRKİYE'Yİ KAZANIR

*İstanbul Türkiye'mizin göz bebeği. Bir başkasının tarifi ile İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ya da İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İşte bize yüklenen sorumluluk, böyle bir sorumluluk.

*Devletin gücünün kaybolduğu, devletin gücünün vatandaşa had bildirdiği bu dönemi sona erdireceğiz. Her şeyi biz biliriz asla demeyeceğiz. Milletiyle konuşan bir hükümet dönemi başlayacak.

CEZAEVİ GÖNDERMESİ

*Ben umudumu arttırmak için Trakya'ya geliyorum. Ama ülkemizin neredeyse son 25 yılında ne yazık ki; yolda içinden geçtiğim Silivri, Pınarhisar, Edirne'ye baktığımızda siyaseti, tutukluluğu, yargı üzerinden siyaseti dizayn etme çabasının simgesi haline gelen mekanları görüyoruz.

*Hukukun ve demokrasinin güçlendiği bir ülkede Silivri, Pınarhisar, Edirne gibi anıların değil özgürlüklerin konuşulduğu gençlerin hayallerini Edirne ötesine değil Edirne'de güçlendirsinler diye uğraşıyoruz.

“GENÇLER SİZE OY VERMEYECEK”

*Üniversiteler niye kapalı? Gençlerden mi korkuyorsunuz? Çocuklardan bile korkuyorlar. (Cumhurbaşkanı'nı kast ederek) Bir şey tavsiye edeyim, beni izliyordur. Her akşam izlediğini düşünüyorum. Kork o çocuklardan. Cıvıl cıvıl çocukları geliyor bu ülkenin.

*Pırlanta gibi gençleri geliyor. O çocuklar ve gençlerden kork. Üniversitesi kapatsan da kork, kapatmasan da kork. Onlar size oy vermeyecek. Onlar özgür bir ülke, değişim, demokrasi istiyorlar.

*(Bir not ile YÖK başkanının üniversitelerin açılacağı yönündeki açıklaması iletilince) Çok kızınca Kırklareli'nden, üniversiteleri açacağız diye açıklama yapmış YÖK başkanı, şimdi elime kağıt geldi. Giderayak aklı başına gelirmiş ya…YÖK Başkanı'na teşekkür ederim yüz yüze eğitim kararı için. O günleri niye yediler hala anlamış değilim.

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