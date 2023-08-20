İmamoğlu’ndan İstanbullulara su kullanımı uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki hafta da yağış beklenmediğini belirterek su kullanımı konusunda yurttaşları uyardı.
Ülke genelinde yüksek sıcaklık ve düşük yağış devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir çağrı geldi.
“DİKKATLİ VE TASARRUFLU OLMAYA DAVET EDİYORUM”
Sosyal medya hesabından seslenen İmamoğlu, “AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.