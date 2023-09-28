İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 milyon kişinin su ihtiyacını giderecek Terkos-İkitelli İçme Suyu İsale Hattı’nın açılış töreninde konuştu. Yapımı yılan hikayesine dönen Melen Barajı için Cumhurbaşkanı ve bakanlara çağrıda bulunan İmamoğlu , emlak ve rant projesi olarak nitelediği Kanal İstanbul’dan da vazgeçilmesini istedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB kuruluşu İSKİ, 4.3 milyar TL'lik yatırımla Avrupa yakasında yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin su ihtiyacını giderecek 33,6 kilometrelik Terkos-İkitelli İçme Suyu İsale Hattı'nı tamamladı.

Hattın açılış töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın katılımı ile İSKİ İkitelli Su Arıtma Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

“SON YILLARIN EN KURAK DÖNEMİ”

İmamoğlu, İstanbul'un da içinde bulunduğu coğrafyanın son yılların en kurak dönemini yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, İBB ve İSKİ olarak bu kapsamda 30 yıllık “İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı”nı yakın zamanda kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

İstanbul'un su sorunu yaşamaması çok şey yapılması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, gövdesinde çatlaklar oluşan ve yıllardır güçlendirme çalışması tamamlanamadığı için su tutulamayan Melen Barajı hakkında konuştu.

“MELEN BARAJI’NIN BİTTİĞİNİ ZANNEDENLER OLDU”

İmamoğlu, şöyle konuştu:

-Melen konusunda yaşananlar, tam da değiştirmemiz gereken zihniyet noktasındaki bütün detayları, bütün çıplaklığıyla önümüze koyuyor. Melen Barajı, İstanbul’un su sorununu giderme konusunda tarihi bir çalışmadır.

-Buna rağmen, ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İSKİ ve ilgili bakanlık ve kurumlarıyla sağlıklı bir iletişim ve çözümü oluşturmaya yönelik takımdaşlık ve şeffaflıkla, ‘Hangi sorunlar yaşanıyor'u bir türlü tam netleştiremedik ve sonuç alamadık. 2019 yerel seçimlerinden önce Melen Barajı’nın bittiğini zanneden ve İstanbul’un su sorununun 2050'ye kadar çözüldüğünü meydanlarda ifade edenler oldu.

-Bunu ama rakibimiz söyledi ama konuşan bir kısım siyasiler söyledi. Ancak göreve geldiğimizde gördük ki, Melen Barajı bitirilmemiş, bitirilmiş gibi gözükse de ne yazık ki baraj kullanılamaz halde, derin çatlaklar yaşanmış çok kötü bir proje ve imalat hatasıyla yüzleşmek zorunda kalınmıştı.

-Bırakın bu Melen Barajı’nın bitmesini, eğer projeyi yanlış yapmışsanız, bilimi ve tekniği konuşmamışsanız, buna ‘başladınız' bile diyemezsiniz.

-O bakımdan Melen Barajı’nda yaşananların ve bugüne geldiğimizde işe yaramayan bir baraj inşaatının imalatının varlığının, İstanbulluların vicdanında önemli, sorgulanması gereken bir konu olduğunu bu önemli açılışta tekrar siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşıyorum.

“BU SORUNU DİLE GETİRMEMİN DÖRDÜNCÜ YILINDAYIZ”

İmamoğlu şöyle devam etti:

-Ben, bilim ve etik dışı işleri yapılan yanlışları dile getirmeyi bir oy meselesi haline getirecek bir karaktere sahip değilim. Benim derdim; bu kritik sorunun hızla ve en doğru şekilde çözülmesini sağlamak.

-Bu sorunu dile getirmemin dördüncü yılındayız. Dört yıldır sorun tespit edilememiş, proje sağlıklı şekliyle tamamlanamamış, ihalesi yapılamamış ve giderilmesine dönük hangi adımların atılması gerektiği konusunda kamuoyu bilgilendirilememiş durumda.

-Ne geçmiş dönem bakanlık yetkilileri ne şu anki bakanlık yetkilileri ve ilgili kurumların yetkilileri, 20 milyona yakın İstanbulluya cevap dahi verememektedir.

-Bunu buradan bir kez daha talep ediyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilgili bakanına, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte bu sorunu çözebilmek adına, hep birlikte çalışmak ve bu soruna, bu kurak günlerde çözüm bulmak zorundayız.

-İstanbul’un su sorunu, hayati bir meseledir. Kimin çözdüğünün bir önemi yoktur.

“BİZİ BİR KAŞIK SUDA BOĞMAYA KALKANLAR OLSA DA…”

Sorunlara, kamu kaynaklarını israf etmeden ve siyaset üstü bir tavırla baktıklarının altını çizen İmamoğlu, “Siyasi rakiplerimizi yenmek değil, İstanbul’daki sorunlarımızı yenmek için yolculuk yapıyoruz. Yoksa siyasi rakip yenme işi zaten kolay. O çok önemli bir konu değil” dedi.

“DEVLET KURUMLARINDAN ALDIĞIMIZ DESTEK: SIFIR”

Görev süreleri boyunca devlet kurumlarından gerekli desteği göremediklerini hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

-Gelir kaynaklarımızı korumak, bunu geliştirmek hepimizin sorumluluğu. Bakın; gelir kaynaklarımıza el konuluyor. Bazen paramız bile gasp ediliyor.

-Kamu kaynaklarından, kamu bankalarından, kamunun bir kısım fırsat ve avantajlarından 4,5 yılda ama İSKİ kurumumuz ama İBB'nin herhangi bir kurumu ne kadar faydalandı, diye sorsanız bana buradan hiç yorulmam. Dönüp, ‘Bir araştıralım bakalım, ne kadar faydalandık' diye vakit ayırmam.

-Çünkü cevabı, ne yazık ki sıfır. Devlete ait bir kurum, geçmişte milyarlarca liralık ilişkiler içerisinde olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla bizim ilişkimiz, sıfır düzeyinde. Bu ne? Bu kötülükçü anlayış. Bunu deşifre edeceğiz. Ama asla ve asla boyun eğmeyeceğiz ve pes etmeyeceğiz.

-O bakımdan bazen imzayı bile esirgeyen anlayışa karşı, ne yaparlarsa yapsınlar, bir yolunu bulup, engelleri aşıp iş üretmeye devam edeceğiz.

“KANAL İSTANBUL ADLI EMLAK VE RANT PROJESİNDEN VAZGEÇİN”

Hükümeti Melen Barajı konusunda, hızlı ve bilimsel davranmaya çağıran İmamoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili de çağrıda bulundu.

İmamoğlu, “Bu şehrin su kaynakları açısından tam bir felaket olan ‘Kanal İstanbul' adlı emlak ve rant projesinden de kesin olarak vazgeçmeye davet ediyorum. Mesele, böyle bir rant projesi değil, İstanbul’u korumak ve geliştirme meselesidir. Tüm hemşerilerimizi su konusunda daha duyarlı, daha derinden hissederek, su israfını engelleyen ve su tasarrufunu önceleyen, hayatının bir meselesi ve felsefesi haline getiren bir yaşam sunmalarını kendilerine de diliyorum” dedi.