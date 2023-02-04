İmamoğlu’ndan kar uyarısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Halka kar uyarısında bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Kar küreme ve tuzlama araçlarımız sorumluluk alanımızdaki 4 bin 23 km’lik yol güzergahında 598 müdahale noktasında hazır bulunmakta. Şehir merkezindeki yaya yollarında tuzlama çalışması yapmak üzere 377 noktada da tuz stoku yapmış durumdayız.

ÖZEL EKİPLER OLUŞTURULDU

*Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye başladık, şu ana kadar 722 vatandaşımız misafir edilmiş durumda, sıcak ikramda bulunacak mobil büfelerimiz de şehrin birçok noktasında konuşlanmış durumda, sokak hayvanlarının beslenmesi için de özel ekipler oluşturuldu.

EK SEFERLER YAPILACAK

*Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları'nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir.

OKULLARIN DURUMU

*Okulların tatil olup olmayacağı ya da diğer uygulamalarla ilgili resmi açıklamaları mutlaka takip etmeleri konusunda İstanbulluları uyarırız.

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