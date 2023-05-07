İmamoğlu’ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Cumhurbaşkanı sorumludur

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da miting alanında yapılan provokasyona tepki gösterdi. İmamoğlu, Erzurum Valisi'ni istifaya davet ederek "Bugün yaşanan demokrasi adına utanç verici bir durumdur. Cumhurbaşkanı bu durumdan sorumludur" ifadelerini kullandı.

Orhan BOZKURT

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine düzenlenen saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

“ERZURUM'A YAKIŞMAYAN BİR HAMLEDE BULUNMUŞTUR”

Erzurum mitingi için gerekli izinlerin alındığını anlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Gün içerisinde hem Sivas'ta hem Çorum'da mitingimizi yaptık. Üçüncü durak olarak Erzurum'a geldik. Daha doğrusu Erzurum'a gelmeden Çorum-Sivas arasında oraya büyükşehir belediyesi, büyük bir nezaketsizlik göstererek, 40-50 tane otobüsünü yığarak bir tanıtım yapacağı şeklinde bir duyuru alındı.

*Kendisini tanıyorum, bu nezaketsizliğini deneyimli bir belediye başkanı olarak kendisine hiç yakıştırmadığımı da ifade ediyorum. Dadaş diyarı Erzurum'a yakışmayan bir hamlede bulunmuştur.

*Daha sonra arkadaşlarım valiyle irtibat kuruldu. Vali, ‘5 bine yakın polisimizle Erzurum'da gerekli tedbirler alınmıştır, hiçbir sorun yok. Endişe etmeyin. Zaten otobüsler de yerinden çekiliyor' diye ifadelerde bulunmuştur. Ardından biz havalimanından karşılamayla beraber, konuşma yapacağımız alana vardık.

“POLİSLERİN HİÇBİRİSİ KILINI KIPIRDATMADI”

*Bu esnada orada biriken bir kalabalığın olduğunu, tabi bütün meydan bizim vatandaşlarımız tarafından doluydu. Bütün Türk bayraklarıyla o güzelim meydanı gelincik tarlasına çevirmişler. Biz Erzurum'da vatandaşımıza her yerde olduğu gibi seslenecektik. Bir baktık ki her yerden taş yağıyor. Görüntülerde de var polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı.

“BU ‘MÜDAHALE ETMEYİN' TALİMATIDIR”

*Bu bir talimattır. Bunun adı başka bir şey olamaz. ‘Müdahale etmeyin' talimatıdır. Orada TOMA var, taşlar atılıyor milletin kafasına, biz otobüsün üstüne çıktık, bize taşlar atılıyor. Yapılan müdahaleyle beraber ben konuşmanın beşinci dakikasında konuşmamı kestim.

“BENİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE 10-15 İNSAN YARALANDI”

*Çünkü bize atılan taşlar, bizim üstümüzden insanların kafasına, gözüne… Benim gözümün önünde 10-15 insan yaralandı. Öyle olunca ben vatandaşlarıma dedim ki, ‘Bizim yüzümüzden size de taş geliyor, lütfen arabadan uzaklaşın. Ben de arabanın içine giriyorum' dedim ve arabanın içine girdim.

*Vatandaşlarımızı yine orada bekleyeyim diye düşündüm ama taş trafiği devam edince, vatandaşlar da hemen geri çekilmeyince oradan seslendim, ‘lütfen siz cevap vermeyin bunlara, uymayın bunlara.

*Burada sizi korumakla yükümlü polisler vardır. Polis sizi uyarıyorum, eğer müdahale etmezseniz buradaki yetkili amirleriniz hakkında suç duyurusunda bulunacağım' akabinde ben arabayla oradan ayrıldım.

“ONLAR AK PARTİLİ NE ONLAR ÜLKÜCÜ, NE DE ONLAR ERZURUMLU”

*Allah'a şükür arabanın içine giren arkadaşlarımın hiçbir şeyi yok. Bir tarafta 200 kişiyi geçmez, öbür uç tarafta da yaklaşık 200-300 tane de sözüm ona Ak Partili olduğunu söyleyen insanlar vardı. Ne onlar Ak Partili ne onlar ülkücü, ne de onlar Erzurumlu. Öyle bir şeyi kabul etmiyorum.

“VALİYE İSTİFA ETMESİ GEREKTİĞİNİ YAZDIM”

*Az önce vali beye mesaj attım, kendisinin Erzurum'a yakışmadığını, gerekeni yapması gerektiğini, istifa etmesi gerektiğini yazdım. O da kendisi beni aradı, bilgilendirme için aradığını söyledi. Vali, ‘Biz sadece esnaf ziyaretini biliyorduk' dedi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sabah bize söylediği, ‘5 bine yakın polisle görevimin başındayım, hiçbir sorun yok' diye teminat veren vali, şimdi ‘orası size verilmedi, biz miting olduğu için tedbirleri o anlamda almadık. Yoksa miting olsa kuş uçurtmazdık…' Valiye söylüyorum buradan, siz, Erzurum'a yakışmayan bir valisiniz.

*Nene Hatun torunlarına yakışmayan bir valisiniz. Yakışmayan bir emniyet müdürlüğü vardır burada, yakışmayan bir irade vardır. Bu iradenin tepesinde kim varsa, İçişleri Bakanından cumhurbaşkanına kadar sorumludurlar, gereğini acilen yapmalıdırlar.

“YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ ALMADAN ERZURUM'U TERK ETMİYORUM”

*Seçime giderken ortaya konan bu davranış biçimi, asla kabul edilemez. Vali beye şunu söyledim, ‘En geç 20 dakika içinde, oradaki insanların can güvenliğini sağladık diye bir açıklama yapana kadar burada bekleyeceğim. Yaralılarla ilgili açıklamanızı bekliyorum. Yaralılarla ilgili yapılan açıklamayla beraber yaralıları gerekirse ziyaret edeceğim. Onlarla ilgili bilgi almadan da Erzurum'u terk etmiyorum.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

*Bugün yaşanan demokrasi adına utanç verici bir durumdur. Elinde Türk bayraklarıyla, milli duyguları en üst seviyede olmuş insanları taşlatan bir anlayış bu memleketi bölme anlayışının sahibi olan bir anlayıştır.

*Buna karşı mücadelemiz devam edecektir. Biz yine milletimizi barışa, huzura davet etmeye devam edeceğiz. 86 milyon insanımızın kardeşliği, birliği ve beraberliği için mücadele etmeye devam edeceğiz.

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