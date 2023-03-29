İmamoğlu’ndan seçim mesajı: Onu hep beraber evine yollayacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yönetimde başarının aslında formülü kolay; ‘her şeyi ben bilirim’ diyen kimse olmayacak. 14 Mayıs'tan sonra biz bunu yapacağız. Bu memleketin bereket için insanı var, toprağı var, bilgisi var. Sadece bundan faydalanmayı bilmeyen ‘ben bilirim diyen’ bir yöneticisi var. Onu da hep beraber evine yollayacağız” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB'nin “300 günde 300 proje” maratonu kapsamında Ümraniye ilçesi ve Anadolu Yakası'na hizmet verecek İSKİ projelerinin açılışı gerçekleştirildi. Alemdağ Caddesi düzenleme projesinin de temeli atıldı.

Toplu hizmet açılışı törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

*4 yıl önce göreve talip olduğumda İstanbul’da bir değişim vadetmiştik. Ve o değişimi sizlere hissettirmek en önemli çabamızdı. ‘Bu şehirde eski ve kirli defterleri kapatacağız.

*Yeni taze, güçlü bir başlangıç yapacağız' demiştim. Çok şükür bunu başardığımızı görüyorum. İstanbul’un başardığını, İstanbul’un değişim sürecini en güçlü şekilde hissettirdiğini görüyorum.

*İstanbul’da değişim artık geri döndürülemez. İstanbul başardı ve kesinlikle yerel yönetim anlamında yeni bir dönemin köklerini saldı.

“İSTANBUL'UN YENİ NORMALLERİ VAR”

İstanbul’da yaşamın artık “yeni normalleri” olduğunu dile getiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Mesela İstanbul’da eskiden dere yataklarında yapılaşma konuşulurdu. Şimdi ise İstanbul’un dere yataklarında yaşam vadileri, yeşil alanlar konuşuluyor. İstanbul’da eskiden su baskınları normaldi. Kurban Bayramı geldiğinde boğazın kana bulanması normaldi.

*Şimdi artık bu görüntülerin yaşanmaması normal. Eskiden ucundan kıyısından imara açma hevesiyle kent ormanlarının vatandaşımıza kapatılması normaldi. Şimdi ise milyonlarca insanımızın kent ormanlarını kullandığı bir ortam normal.

“14 MAYIS'TAN SONRA ADALETLİ BİR EKİP GÖREVE GELİYOR”

İmamoğlu şöyle konuştu:

*14 Mayıs’tan sonra devleti bilen, vicdan sahibi, adaletli, herkese saygıyla yaklaşan bir ekip göreve geliyor.

*Devletimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı olacak sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hep beraber seçeceğiz.

*Millet İttifakı’nın bütün unsurlarıyla çok çalışacağız. 6 siyasi parti ve tabii ki farklı siyasi partilerin de demokrasi beklentisini, özgür bir Türkiye, üreten bir Türkiye, gençlerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye var olması için en güçlü şekilde çalışacağız.

*Sizlere bu sabah Ankara’da beraber ‘nasıl birlikte iş yaparız, daha güçlü nasıl koşarız' toplantısını yaptığım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın selamlarını getirdim.

*Sayın Mansur Yavaş’la birlikte bizler hem kentlerimizde yapılmayan işleri daha güçlü yapmaya hem de memleketimizin her noktasına çalışkanlığı, üretimi, iyi iş yapmayı, hesap verebilirliği örnek olarak yaşatmanın, göstermenin sorumluğunu üstlendik.

“10 AYDA BİLE GÖRECEKSİNİZ”

İmamoğlu “Sadece Haziran 2023- Nisan 2024 arasında 10 ayda bile göreceksiniz İstanbul’da yapılmayan, engellenen, elimizden alınan, millete ait olan yerleri kapkaççı gibi elimizden alındığı ortamları sona erdirecek, İstanbul’da imzalanmayan kredilerle alınamayan otobüsler, imzalanmayan kredilerle ya da onaylanmayan projelerle başlanamayan metroları nasıl hızla başlatacağımızı 16 milyon İstanbulluya göstereceğiz” dedi.

“HER ŞEYİ BEN BİLİRİM DİYEN KİMSE OLMAYACAK”

İmamoğlu şöyle devam etti:

*Yönetimde başarının formülünü bilen, uygulayan zehir gibi icracı bir kadroyu sizlere hazırlıyoruz. Yönetimde başarının aslında formülü kolay; ‘her şeyi ben bilirim' diyen kimse olmayacak.

*Yalnızca liyakati olan insanlarla çalış. Kim olduğuna bakma. Eşim, dostum, akrabam, damadım, kızım, oğlum deme. Vatandaşınla çalış, vatandaşınla… Milletin sesine kulak ver. Onun gözünün içine baka baka onu dinle. Onunla konuş, derdini anla. Derdine çözüm bul.

*Bakın, formülü anlatıyorum size. Siyaseti, yöneticiliği bir zenginleşme aracı olarak değil, manevi takvimde bir vicdan borcu olarak yap. Bu kadar basit.”

“SIRTINIZI GENÇLERE YASLAYIN, GERİSİNİ DÜŞÜNMEYİN”

Yeni bir dönem başlatacaklarını vurgulayan İmamoğlu “Yeni dönem insanımıza moral verecek. Bu memleketin kaynağı bu memlekette var. Çocuklarınıza baktığınızda enerji kaynağını görüyorsunuz değil mi? 86 milyon insanımıza söylüyorum; sırtınızı bu milletin gençlerine yaslayın, gerisini düşünmeyin. Gençler bu memlekete yeter” dedi.

“ONU HEP BERABER EVİNE YOLLAYACAĞIZ”

İmamoğlu şunları söyledi:

*İşte 14 Mayıs’tan sonra biz bunu yapacağız. İstanbul'dan Hakkari’ye, Trabzon’dan Hatay’a Türkiye’ye çok güçlü bir enerji katacağız. Bu ülkede herkes daha iyi kazanacak. Daha rahat geçinecek, daha güvende yaşayacak, daha mutlu ve umutlu olacak. Size söz veriyoruz.

*Bunların hepsi olacak. Bu memlekete bereket gelecek, bolluk gelecek. Çünkü bu memleketin bereket için insanı var, toprağı var, bilgisi var, becerisi var, enerjisi var.

*Sadece bundan faydalanmayı bilmeyen ‘ben bilirim diyen' bir yöneticisi var. Onu da hep beraber evine yollayacağız. (İktidar, iktidar, iktidar sloganları üzerine) Evet iktidar..

*Ne için iktidar? 86 milyon milletin iktidarı için iktidar. Bir avuç insanın iktidarı için değil. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

*İnancım, bütün zorluklarımıza rağmen, 11 ilimizde yaşadığımız acılarımıza rağmen, deprem bölgesinde kaybettiğimiz canlarımıza olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz biliyor musun?

*Milletimiz için daha çok çalışarak ödeyeceğiz. O şehirlerimizi de yeniden kuracağız. İstanbul’umuzu daha güvenli, daha dayanıklı bir şehir haline getireceğiz. İşte bu şekilde ne olacak? Her şey çok güzel olacak.

PLATFORMDAN ATLAYARAK VATANDAŞLARIN ARASINA GİRDİ

İmamoğlu konuşmasının ardından tören alanında bulunan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kalabalığın tezahüratları üzerine konuşma yaptığı platformdan atlayarak vatandaşların arasına girdi, sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu'nun, konuşması boyunca bir sokak saksısının üzerinde kendisini dinleyen 81 yaşındaki Nefise Demirbozan'la sahnede kucaklaşması, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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