İmamoğlu’ndan su tasarrufu çağrısı

Kurak bir yaz geçiren İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 33 seviyelerine kadar düştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulundu.

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Yaşanan kuraklık nedeniyle sosyal medya hesabından tasarruf çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Kurak bir yaz geçiriyoruz, barajlarımızdaki doluluk %33,37 seviyesinde ve düşüş devam ediyor. Tüm İstanbullulara çağrı yapıyorum. Musluktan akan her damlanın çok kıymetli olduğunu bilerek kullanalım, çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz” dedi.

İSKİ'DEN TASARRUF ÖNERİLERİ

İBB'ye bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü de hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak su tasarrufu önerileri hazırladı. İSKİ'nin tasarruf önerileri şöyle:

-Evdeki su sarfiyatının yüzde 70’inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın.

-Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin.

-Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan su da yüzde 50 tasarruf sağlayın.

-Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın.

-Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.

-Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.

-Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın.

-El, yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75’inin boşa gittiğini unutmayın.

-Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

-Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın.

-Bulaşıklarınızı elde değil makinada yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.

-Çamaşırlarınızı elde değil makinada yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.

-Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın.

-Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun bir kaç katını harcar. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın.

-İSKİ’nin İstanbul’a sağladığı suyun, yeni tip ev içi tesisat kullanılmış ise ya da varsa depolar en az 6 ayda bir temizleniyorsa sağlıklı ve güvenli olduğunu unutmayın.

-Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın.

-Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin.

-Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımı ile yıkayın.

-Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin.

-Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ’ye bildirin.

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